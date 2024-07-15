拜登橢圓辦公室演說籲「降低政治熱度」　團結一致更重要

▲美國總統拜登在橢圓辦公室發表演說。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普在賓州造勢遇襲後，總統拜登14日罕見在橢圓辦公室發表演說，他呼籲美國人民降低政治熱度，「現在對這個國家來說，沒有什麼比團結一致更加重要。」

根據CNN、路透社報導，拜登表示，「川普遭襲的事件讓我們所有人後退一步，評估我們所處的位置，以及我們該如何從這裡往前走。」

他呼籲，美國人現在必須降低政治熱度，「記住，當我們有分歧時，我們不是敵人，我們是鄰居，我們是朋友、同事、公民，最重要的是，我們是美國同胞，我們必須站在一起。」

拜登提到，在川普遇襲後，美國不允許政治暴力成為常態，「美國不是這種暴力的容身之地，沒有任何例外，我們不能允許這種暴力正常化。」他還列舉了2021年1月6日襲擊國會大廈和裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫被毆打的事件。

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）



拜登呼籲，美國民眾應該走出「只聽自己贊同意見」的孤島，在美國的每一個人都該受到尊重，「我們需要走出我們的孤島，在那裡我們只聽取那些與我們意見一致的人的意見，那裡假消息猖獗、外國演員煽動我們分裂，以塑造符合他們利益的結果，而不是我們的利益。」

拜登表示，團結是美國最難以實現的目標，但如今對這個國家而言，沒有什麼比團結一致更加重要，而美國人民一定能做到，「我們的開國元勳懂得運用激情的力量，所以他們創造了一種民主，讓理性和平衡有機會戰勝蠻力。」

拜登強調，「這是我們必須成為的美國，一個真誠地進行辯論的美國民主、一個尊重法治的美國民主。在美國的民主中，體面、尊嚴和公平競爭不只是概念，而是活生生的現實。」

CNN報導指出，拜登上任以來僅進行過2次橢圓辦公室演說，分別是去年6月介紹兩黨成功合作通過債務上限協議工作，還有去年10月哈瑪斯突襲以色列後。

川普在任期間也只進行2次橢圓辦公室演說，分別是2020年3月11日新冠疫情爆發之際，還有2019年1月回應移民和美國聯邦政府停擺的問題。