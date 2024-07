夫妻拍到「槍手趴屋頂」瞄準川普　下秒連開多槍：警察看不到他

▲美國前總統川普在造勢活動中受傷。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

美國前總統川普13日在賓州造勢遭到槍擊,事件導致他右耳爆血,現場一名觀眾死亡。當時一對夫妻在現場時,意外用手機拍下20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)開槍畫面,他們向媒體講述目睹事件經過。

美國媒體CNN報導,男子麥克(Mike DiFrischia)與妻子安柏(Amber)表示,事件發生當時他們夫妻倆就在川普的造勢活動上,在槍擊案發生前就察覺到有不尋常事件即將發生,「當時有人突然跑了起來,因為他們看到附近建築物屋頂上有一名男子,我身後的人大喊,他看到那個人手上有槍」。

