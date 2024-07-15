夫妻拍到「槍手趴屋頂」瞄準川普　下秒連開多槍：警察看不到他

▲美國前總統川普在造勢活動中受傷。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州造勢遭到槍擊，事件導致他右耳爆血，現場一名觀眾死亡。當時一對夫妻在現場時，意外用手機拍下20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)開槍畫面，他們向媒體講述目睹事件經過。

美國媒體CNN報導，男子麥克(Mike DiFrischia)與妻子安柏(Amber)表示，事件發生當時他們夫妻倆就在川普的造勢活動上，在槍擊案發生前就察覺到有不尋常事件即將發生，「當時有人突然跑了起來，因為他們看到附近建築物屋頂上有一名男子，我身後的人大喊，他看到那個人手上有槍」。

'Very hectic, very fast': Trump rally attendees who filmed shooter describe chaotic scene as assassination attempt unfolded | Politicshttps://t.co/dSYcK8yvCF — John (@FintechAlgo) July 15, 2024

麥克當下立即拿出手機錄影，「我當時的位置剛好可以拍到槍手，妻子則立即找警察、幫忙通報槍手的位置，但是警察似乎因為離槍手位置太近，所以他們看不到他」。

安柏表示，當她向警方通報發現槍手不久，就聽到多聲槍聲，活動大批人群慌張四處逃跑，「當時現場太混亂了，我趕緊找可以躲藏的地方，那是最可怕的，因為沒有多少地方可以躲」，後來她試圖躲在2棵樹後面。

從麥克提供給媒體的影片中可看到，20歲槍手克魯克斯身穿灰色衣物，趴在一建築物屋頂上朝川普開槍，在他開槍沒多久後就被特勤局狙擊手擊斃。警方表示，在克魯克斯被狙擊手擊斃之前，他在現場至少開了5到7槍。