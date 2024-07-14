為故鄉為發展「挺善梁」　趙少康揭政績：別讓政治霸凌汙染基隆

▲前中廣董事長趙少康挺謝國樑。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

基隆市長謝國樑面臨「罷免危機」，公民團體罷免連署第二階段已成功通過門檻，最快9月中旬進行罷免案投票。對此，前中廣董事長趙少康昨（13日）表示，基隆是他的出生地，為了基隆發展，罷樑這一戰，必須挺身而出。他也點出「謝國樑的政績」強調，謝心心念念的，都是攸關民生需要的大事，所以別讓政治霸凌汙染基隆，用「不同意」罷免，彰顯公理正義。

趙少康於臉書表示，為了基隆發展挺「善樑」，他責無旁貸。或許有些人不知道，他是在信二路的「部立基隆醫院」出生，當年是省立基隆醫院。基隆是他的出生地，就是他的故鄉，為了基隆發展，罷樑這一戰，必須挺身而出，守護基隆的好樑。

趙少康指出，謝國樑積極推動友善行人政策，比其他縣市更加強力執法；而且為了讓基隆人有最乾淨的家園，開放民眾檢舉，將罰金75%都給檢舉民眾；為了讓基隆成為最有愛的城市，打造室內兒童樂園，不論晴雨，小朋友都有免費的安全遊戲環境。

趙少康再指，謝國樑心心念念的，都是攸關民生需要的大事，例如，實現台鐵直達車至南港、基隆市區288定期月票、學校及重要路口劃設46條「綠色斑馬線」、爭取國道安樂區聯絡道、爭取基隆捷運與電動大客車等政策。

最後，趙少康強調，基隆人有智慧、知好壞，所以謝國樑就任以來的施政滿意度達51.4%，友善行人、人本交通，更獲得6成以上的滿意度肯定。他呼籲，基隆是台灣頭，有山有海，有非常好的天然資源，值得更好的發展，別讓政治霸凌汙染基隆，用「不同意」罷免，彰顯公理正義。