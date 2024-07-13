千名啦啦隊員齊聚基隆　謝國樑現身為選手加油

▲千名啦啦隊員齊聚基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

2024全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃啦啦隊錦標賽今（13日）於基隆市立體育館熱鬧開賽，今年首次將賽會移師基隆舉行，吸引全國近千名啦啦隊員共襄盛舉。基隆市長謝國樑身為地主基隆隊的榮譽領隊，特別扮演啦啦隊選手的啦啦隊，親自到場歡迎全國好手並為大家加油打氣，現場氣氛相當熱絡。

2024全國啦啦隊小幼盃及菁英盃首次移師基隆辦理，獲得基隆市政府及基隆市體育會大力支持，賽會第一天以國小幼兒為主，年紀最小的選手只有4歲，表現出滿滿的活力及啦啦隊精神，在現場爆滿的親友團歡呼聲中，現場氣氛溫馨熱鬧；至於第二天（14日）菁英盃則以國中、高中、大專院校及社會公開組的組別競賽，精湛驚喜的演出，相信一定會讓觀眾驚呼連連。

賽事地主基隆隊派出近百名選手參賽，期待將獎盃留在基隆，謝國樑也以地主隊榮譽領隊身分歡迎來自全台的啦啦隊員，他並表示，不分運動項目，持續推廣在地體育，並給予在地選手優質的資源是市府一直以來的目標，去年本市共有2名教練及4名選手獲選為「亞洲啦啦隊錦標賽」國家隊教練及選手，市府給予補助及加菜金，同時也傳回基隆在地的選手在亞洲錦標賽榮獲一金一銀的好消息；今年，在基隆市啦啦隊委員會持續推廣下，增加為6名選手獲選國家隊，期待他們今年再創佳績。

謝國樑也強調，基隆市立體育館獲教育部體育署補助及市府自籌，投入4,338萬餘元預算改善燈光照明、觀眾席場、3樓廁所及各項動線指標等，以提供良好及優質的運動場域給市民，期待明年有機會，民眾再來基隆市立體育館體驗全新場館！

基隆市體育會啦啦隊委員會鄭愷玲主委表示，啦啦隊運動是一項充滿熱情及魅力的表現運動，近年持續鼓勵年輕朋友參與，目前基隆小至幼稚園，大至社會組的選手都非常積極訓練，期待不管在國內賽還是國際上都可以看到臺灣及基隆的選手大放異彩；今年有機會邀請全台好手齊聚基隆，精彩的賽事令人讚嘆！

中華民國臺灣競技啦啦隊張育銓理事長表示，啦啦隊雖然在臺灣不是非常大眾的單項運動，但卻有很多隊員持續努力著，在國際賽事上的成績更是有目共睹；感謝今年基隆市政府及基隆市體育會給予偌大的支持，使賽會圓滿，也期待有更多啦啦隊員加入，讓臺灣啦啦隊更加蓬勃發展。