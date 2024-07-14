又是毒駕！基隆男撞石墩猛催油門燒胎　車上疑搜出「喪屍菸彈」

記者郭世賢、閔文昱／基隆報導

三重13日凌晨才發生毒駕追撞警車，造成28歲員警黃瑋震傷重不治悲劇，不料今（14日）竟又再傳出基隆一名男子因毒駕精神恍惚，自撞人行道石墩後猛踩油門導致車輛冒出大量濃煙。警消獲報後隨即前往撲滅，並在車上疑似搜出「喪屍菸彈」，將駕駛依違反毒品危害防制條例、不能安全駕駛罪逮捕移送地檢署偵辦。

▲基隆發生一起毒駕自撞石墩事故。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方表示，今日凌晨2時59獲報，一部小客車於成功一路、安樂路口自撞人行道石墩，因輪胎起火燃燒而冒出大量濃煙，隨後經消防人員撲滅，現場無人傷亡，駕駛經檢測酒測值為0。

然而，警方發現44歲駕駛劉男精神恍惚，並在其車輛內查獲電子煙1支及使用完畢之煙彈1顆，菸彈內的菸油經初步檢驗成卡西酮陽性反應，懷疑劉男吸食含卡西酮電子煙（喪屍菸彈）致不能安全駕駛肇事，警方將全力追查毒品來源，並依法將劉嫌依違反毒品危害防制條例、不能安全駕駛罪逮捕移送地檢署偵辦。

警方強調，法務部已將依托咪酯（麻醉煙彈）列為毒品，尚待行政院公告，後續將會持續強力掃蕩不法黑幫及販毒集團，以維市民安居樂業之生活空間及社會治安，並呼籲民眾切勿以身試法。