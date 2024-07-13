基隆五師職涯探索夏令營　謝國樑盼技職教育推展更多元

▲基隆五師職涯探索夏令營。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與基隆市家長總會舉辦「五師職涯探索夏令營」，今（13日）下午在信義國小熱鬧登場，活動邀集中醫師、建築師、醫師、律師和牙醫師等五大公會理事長現身說明，向家長與學生們推展基隆市職業與產業的特性及現況，謝國樑市長也到場為活動獻上祝福，肯定家長總會辦理活動的辛勞。

謝國樑首先肯定基隆市家長總會在李進雄理事長的領導之下，為本市技職教育辦理了這場「五師職涯講座」，讓基隆市技職教育中各職群的特色更加豐富多元，他還以「復仇者聯盟」來比喻，五大公會理事長在各領域都有傑出的表現與貢獻，就像鋼鐵人與浩克都足以作為主角，但五師齊聚一堂，更顯得陣容堅強。

▲基隆市長謝國樑致詞。

謝國樑還以自己身為人父的立場指出，所有家長都對子女有很多的期待，如果能夠在各個領域成為學有專精的人才，相信是所有家長最開心的事情，這場活動邀集五師來與家長、學生座談，對於學生的職涯規劃一定有莫大的幫助。

今日活動邀請了中醫師公會張子瑜理事長、醫師公會王俊傑理事長及牙醫師公會蔡志明理事長到場，推廣中醫科、耳鼻喉科與牙醫科等主題，更豐富了本市醫護職群特色，將其推向細緻化；同時，在建築與木工職群方面，李進雄理事長也邀請了建築公會廉貴晶理事長，利用這次活動推展建築師這個行業，讓本市家長與學生們了解到建築師的職業特性；其次，因為中央部定技藝教育15職群並未涵蓋到文科類產業，李進雄理事長考量到這點，而特別邀請了律師公會鄭曄祺理事長前來介紹律師的職業特性，透過自辦職涯講座的產業說明模式來推廣這一行業。

市府教育處指出，技藝教育是一塊需要大家共同努力開拓和經營的福田，而啟蒙孩子對於技藝教育的認知更是一件非常重要的事，非常感謝基隆市家長總會李進雄理事長發起辦理本次活動，更感謝中醫師公會張子瑜理事長、醫師公會王俊傑理事長、牙醫師公會蔡志明理事長、建築公會廉貴晶理事長與律師公會鄭曄祺理事長，共同為基隆市技職教育向下扎根政策做出卓越的貢獻。