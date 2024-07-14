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桃園舉辦「美滿婚姻」講座　助力新住民融入社會

▲桃園「美滿婚姻」講座

▲黃英貴表示：婚姻就像存褶一樣，要時時存放愛與關心。（圖／郭明宗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

建立美滿的婚姻，不是順其自然就幸福，需要用心經營；而跨國婚姻，面對語言、生活習慣的大不同，更得認清現實！移民署桃園市服務站主任黃英貴14日出席桃園市亞洲婚姻協會舉辦的「美滿婚姻」講座表示：婚姻就像存褶一樣，要時時存放愛與關心，不是常用吵架把存褶存款消除，到最後成為赤字的時候，就沒辦法繼續走下去！

▲桃園「美滿婚姻」講座

▲林芝聿科員講解移民輔導政策。（圖／郭明宗提供）

擔任國際醫療志工的陳女士，為人熱心且開朗，因兒子和越南籍媳婦剛新婚不久，為了讓越籍媳婦趕快融入在地，陪同兒媳參加講座，鼓勵兒媳們對台灣桃園的新住民政策，有更多認識與了解；去年才剛新婚、目前從事建築業的曾先生則和其新住民妻子一同出席講座，體貼的曾先生說，他不時帶妻子一起參與地方活動，增進互動和溝通，一起在學習中成長。

▲桃園「美滿婚姻」講座

目前從事保全業的賴先生，越南籍的妻子要在今年九月才能來台，出席「美滿婚姻」講座，希望了解更多跨國文化和台灣的新住民政策，讓讓妻子能融入在地，成為新台灣人。

桃園市亞洲婚姻協會於桃園市新住民文化會館，舉辦「美滿婚姻」講座、有逾20名台灣、越南、中國及印尼等國家的國人、新住民姐妹及眷屬們參與，透過課程交流增加婚姻生活的知識與互動。

▲桃園「美滿婚姻」講座

協會理事長林桂金期待講座，能夠提供給無論是已婚、新婚或即將結婚的學員們、對於戀愛及婚姻生活有更多不同角度的思考，對於新住民的移民輔導及政府的人口政策也能有更多的暸解、學習到更多的知識、感謝 貴賓、學員及新住民姐妹們的參與、並預祝學員們的婚姻都能幸福美滿。

協會總幹事郭明宗也分享多年的婚姻輔導經驗外、並邀請移民署桃園市服務站 林芝聿科員擔任移民輔導政策的課程講師。桃園市消防局三民分隊黃柏豪分隊長、火災預防科林羿欣股長及具新二代身份的廖羅源講師(隊員)也特別蒞臨進行消防安全的實務分享。為鼓勵學員們專心的聽講、主辦單位並提供總額1000元禮劵作為課後有獎徵答的獎勵。

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