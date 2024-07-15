桃園捷工局徒步現勘棕線　朝北北桃1小時軌道生活圈目標邁進

▲桃園捷工局長劉慶豐(穿藍色T恤)帶隊徒步11 公里現勘棕線。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局局長劉慶豐15日再次率領市府相關單位及桃園大眾捷運公司，在林同棪工程顧問公司說明下，以步行 11 公里方式完成「桃園捷運棕線」沿線踏勘，實地瞭解路廊沿線於未來施工時將遭遇之課題，並與各單位協調與溝通，有助於後續工程推動。

今日的徒步現勘，是繼去年12月間，市府捷工局為解決桃園都會核心至高鐵桃園車站特定區的運輸走廊交通問題，由局長劉慶豐率領市府相關單位人員，以步行13公里方式現勘捷運青線，及今(113)年4月辦理捷運綠線、延伸中壢的7.2公里步行踏勘，民眾咸認捷工局的做法「超接地氣」，局長劉慶豐宛如「阿甘正傳」的主角人物阿甘，行事很務實。

劉慶豐局長表示，「桃園捷運棕線」具北北桃捷運系統整合效益，兩端點分別為臺鐵桃園站、綠線 G07 站以及新蘆線、萬大線迴龍站銜接轉乘，是桃園至新北新莊區最短、最直捷路徑，未來完成後，迴龍到桃園約 18 分鐘，非常有利就學及就業族群通勤，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，建構 1 小時軌道運輸生活圈，帶動桃園及龜山區域繁榮、發展。

為確保捷運棕線順利於明(114)年動工，行政院於今年 3 月1日核定綜合規劃後，即展開後續建設作業，於5月完成專案管理(PCM)決標，並積極辦理基本設計及整體經費細部檢討，完成後將再報送行政院公共工程委員會進行經費審議，配合今日的現場實地踏勘，能更有效擬定未來招標策略，加速辦理工程發包。

經過今日現場實地踏勘，捷運工程局已針對捷運棕線沿線場站規劃、公私有土地取得及捷運開發用地劃設進行盤點，接續將彙整各單位意見，針對相關工程課題制訂因應對策，並納入招標文件中，以利後續發包與工程推動，期盼降低工程阻礙，以達成 121 年如期如質通車目標，朝三心六線路網成形邁進。