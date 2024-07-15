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社會 社會焦點 保障人權

29歲女國道跳車遭撞死！爸媽忍悲認屍相驗　肇事駕駛曝車速95km

記者楊熾興、黃彥傑、吳佩蓁／桃園報導

國道1號北向68.2K桃園楊梅段，昨(14日)晚間8時許發生一起死亡車禍，29歲詹姓女子搭乘家人駕駛的休旅車，行經事發路段時，坐在左後座的詹女突然打開車門跳車，後方車輛閃避不及撞上，詹女當場倒臥車道，送醫搶救後宣告不治。今日下午2時30分許檢方會同法醫抵中壢殯儀館相驗遺體，詹女家屬強忍悲痛情緒現身，場面哀戚。

▲▼29歲女國道突跳車遭撞死 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲29歲詹女在國道突打開車門跳車遭撞不治，家屬悲痛抵殯儀館相驗。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

警方初步調查，29歲詹女當時與家人同乘該輛休旅車，並坐在左側後座，未料行經桃園楊梅段時，詹女不顧車輛正在高速行駛，突將身旁車門打開，隨後跳出車外。由於當下車速飛快，身穿短褲的詹女跌落在地後雙腿遭柏油路面磨破了皮；而行駛在後側的自小客駕駛劉男(55歲)見到詹女跳車後已經來不及反應猛力撞上，詹女當場失去呼吸心跳，詹母下車後看到女兒倒臥車道，一度情緒崩潰跪地，警消趕抵後將人送醫搶救但仍因傷重不治。

▲▼29歲女國道突跳車遭撞死 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼死者29歲詹女的爸爸（上圖左一）及媽媽（下圖右二）現身不發一語，神情凝重。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼29歲女國道突跳車遭撞死 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

今日下午2時30分許，檢察官會同法醫前往中壢殯儀館相驗，詹女家屬全程陪伴在一旁，不發一語；肇事的劉男也到場，他表示當時車速約95公里，案發當時與詹女搭乘的車輛大約相距1個半車身，但事發突然他根本來不及反應「只看到白白的東西掉下來」，怎料卻發生憾事，後續將配合警方調查釐清。

▲▼29歲女國道突跳車遭撞死 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼29歲女國道突跳車遭撞死 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲檢察官會同法醫相驗。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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