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詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

▲▼鄭文燦過去擔任桃園市長時，王義川任職桃園航空城董事長。（資料照／合成圖）

▲鄭文燦過去擔任桃園市長時，王義川任職桃園航空城董事長。（資料照／合成圖）

記者郭運興／台北報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦因貪汙案遭羈押禁見，而桃園市議員詹江村近期不斷爆料鄭過去「黑歷史」。詹江村今（15日）再度表示，鄭文燦擔任桃園市長時，就巧立名目設立董事長等職位，每年要花1千多萬養冗員。王義川才能擔任董事長，但王卻私下挪用預算「發行股票」，更掏空桃園土地，將最具價值的市產，拿去成立亞洲矽谷新創公司。他批評，王義川給桃園人留下的財務災難，王義川就是桃園的罪人。

詹江村於臉書表示，當時民進黨台中、高雄市敗選後，將閒雜人都丟給桃園人養，坐領高薪當「肥貓」。過去航空城因為土地還沒徵收，所以前桃園市長吳志揚，是以縣府官員兼職，無須編列冗員預算。但到了鄭文燦執政，在土地沒有徵收完成，就巧立名目設立董事長、總經理、副總經理等職位，每年要花1千多萬養冗員。

詹江村指出，因此，王義川才能擔任桃園航空城公司董事長，但任職期間，掏空桃園土地，私下挪用預算「發行股票」，隔年才提議會補審，結果被議會趕出議事場。王義川更在未獲議會同意下，將桃園最具價值的市產，高鐵站旁的土地，私下跟中華電信底下的子公司營造業，成立亞洲矽谷新創公司。

詹江村再指，這價值將近60億的土地，被拿來跟名稱為光世代的營造公司合夥發行股票。而且桃園市府是出土地的人，佔49%的股權，該營造公司卻佔51%擁有人事任命及營運權。更誇張的是，不足的資金，還要再拿桃園市府的這塊土地跟銀行融資。

詹江村說，最後案子被桃園市議會擋下，但市庫莫名虧損都已經拿不回來了！而王義川成立亞洲矽谷新創公司心意已決，在光世代建設公司退出股份之後，市政府還是花了將近60億，蓋了兩棟大樓。

詹江村批評，一棟作為亞洲矽谷新創公司的辦公室，另一棟大樓，聲稱要承租給所有地球上最高科技的公司，說只要這些公司願意承租，就會帶動桃園的產業發展跟繁榮。根本把全桃園老百姓都當作笨蛋在耍，這些高科技公司，都有自己的研發部門辦公室，誰可能願意承租一個辦公室當作研發中心呢？

最後，詹江村強調，所以到了張善政執政，才毅然決然停掉這個巨大的詐騙錢坑。王義川給桃園人留下的財務災難，卻要桃園人的下一代共同承擔，王義川你就是桃園的罪人。

▲國民黨籍桃園市議員詹江村捲入性侵案，這兩天並未出現在議會議事堂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市議員詹江村。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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