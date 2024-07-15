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社會 社會焦點 保障人權

搶救畫面曝光！29歲女國道突跳車遭撞死　媽驚站路肩目擊慘狀

記者楊熾興、黃彥傑、莊智勝／桃園報導

國道1號北向68.2K桃園楊梅段昨(14日)晚間8時許傳出一起離奇車禍，一輛休旅車行經該路段時，後車門突然打開、且有一名女子跳車，雙腿當場遭柏油路面磨破、血肉模糊，還不等女子爬起，後方另輛自小客反應不及當即撞上，導致女子傷重不治。而今事發當下救護監視器畫面也曝光，女子四肢已經癱軟、倒臥在車道上，醫護人員不斷CPR，而女子母親則是當場受到嚴重驚嚇站在路肩，親眼目擊女兒慘狀。

▲▼29歲女國道桃園楊梅段跳車，遭後車撞斃，救護畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲女兒國道上突然打開車門跳車遭撞，母親當場受到嚴重驚嚇，站在路肩目擊女兒慘狀。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

警方初步調查，死者是29歲的詹姓女子，當時與家人同乘該輛休旅車，並坐在左側後座，未料行經桃園楊梅段時，詹女不顧車輛正在高速行駛，突將身旁車門打開，隨後跳出車外。由於當下車速飛快，身穿短褲的詹女跌落在地後雙腿當即遭柏油路面磨破了皮；而行駛在後側的自小客駕駛劉男(55歲)見到詹女跳車後已經來不及反應，當場猛力撞上，導致詹女重創、失去呼吸心跳。

▲▼29歲女國道桃園楊梅段跳車，遭後車撞斃，救護畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

監視器畫面拍下，救護人員與國道警方獲報後趕抵現場處理，2、3名救護人員圍著已經沒有心跳的詹女不斷CPR搶救，而詹母因事發太過突然，不知該如何反應，一度嚴重驚嚇站在路肩，直到現場警方走過去詢問關心後，詹母才回過神，走近查看女兒急救情況，但仍無法接受，情緒崩潰跪地。

由於詹女傷勢相當嚴重，不但全身四肢多處擦挫傷，且右大腿骨折、頭部也受創，經緊急送往聯新醫院搶救後，仍宣告不治死亡。對於詹女跳車原因，家屬也相當不解，表示事發前一家人坐在車內，並無口角、吵架，詹女突如其來的舉動也令他們驚嚇不已。詳細事發原因為何，還有待警方進一步調查釐清。

▲(碼)桃園女子再遭後車輾過，當場外科OHCA送醫不治。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲詹母情緒崩潰，無助跪地。（圖／記者楊熾興翻攝）

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