移動公益！和泰集團捐贈桃園1000趟yoxi接駁服務

▲社會局長陳寶民致贈感謝狀給純青社福基金會張琛惠執行長(中)。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



和泰集團攜手和泰純青基金會，將公益計畫擴展至桃園市，15日捐贈1,000趟、市值逾35萬元的yoxi接駁服務。代表受贈的社會局陳寶民表示，期藉由這項移動公益，為弱勢民眾解決交通障礙，享有高品質又具安全性的暖心接駁服務。

和泰集團推動「量產幸福、移動公益」逾兩年，自計畫啟動以來，已與新北市、臺中市、臺南市、高雄市各地政府社會局及麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，至今擁有逾7,000名司機協助就醫、就學及社工員特殊勤務接送的公益接駁超過5,000趟次。

和泰集團汽車管理部賴志偉本部長表示，該公司秉持「取之於社會，用之於社會」的觀念，長期投入社會公益，結合集團內外部資源與公、私部門之社福團體合作，整合發展「人、車、環境」三大公益範疇，積極推動相關公益行動，將愛散播至臺灣各角落。

本次「量產幸福 移動公益」結合yoxi計程車隊，提供桃園市弱勢民眾提供多元的、免費的暖心接駁服務，包含弱勢身障者、成人失依個案及弱勢兒少緊急安置、就醫、就業或求職面試、出庭或法律諮詢、接送返家會面或探視等，同時亦支援社工員載送物資至偏鄉地區關懷弱勢家庭等服務，為弱勢民眾解決漫漫長途的交通障礙。