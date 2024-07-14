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2024兒藝節藝起SHOW　永成戲院開演皮影戲、光影偶戲及懸絲偶戲

▲台南市兒童藝術教育節「藝起SHOW」-創意戲劇展演，於14日在鹽水區永成戲院熱鬧登場，博得現場觀眾滿堂彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市兒童藝術教育節「藝起SHOW」-創意戲劇展演，於14日在鹽水區永成戲院熱鬧登場，博得現場觀眾滿堂彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市兒童藝術教育節奠基本土文化底蘊，開創多元國際視野的藝術學習活動，自2020年開辦以來，深獲各界好評，其中「藝起SHOW」-創意戲劇展演，於14日在鹽水區永成戲院熱鬧登場，由甫獲全國學生創意戲劇比賽獎項榮譽的新興國中、海佃國中與後壁國中接力演出，博得現場觀眾滿堂彩！

▲台南市兒童藝術教育節「藝起SHOW」-創意戲劇展演，於14日在鹽水區永成戲院熱鬧登場，博得現場觀眾滿堂彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南市致力推動藝術教育深耕不遺餘力，兒藝節活動是以台南特有的傳統文化藝術為基底，各類型藝術團隊長期培訓出的深厚文化底蘊將藝術與教育相互結合，展現學習成果與創意的機會，幫助學生從小就開始認識台南文化，真實體驗台南藝術之美。

教育局長鄭新輝表示，本次活動表演學校，分別是榮獲112學年度全國學生創意戲劇比賽皮影戲-國中組特優的新興國中、光影偶戲國中組優等的海佃國中及綜合偶戲-國中組特優的後壁國中，學校將表演內容升級，呈現在市民眼前。

新興國中皮影劇團聲名遠播，把「嘸可能」變「有影」優異成績，演出「馬蘭的傳說」故事改編自阿美族海祭文化，藉由皮影戲光影設計和側身操偶的演出讓觀眾欣賞到阿美族漂亮的衣著和古老傳說故事。

▲台南市兒童藝術教育節「藝起SHOW」-創意戲劇展演，於14日在鹽水區永成戲院熱鬧登場，博得現場觀眾滿堂彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

海佃國中光影偶戲團隊，雖資歷較淺卻表現不俗，一直致力於創作光影戲，企圖帶給觀眾一場手工電影的欣賞經驗，演出劇目「回家」發想自團隊老師的幼時經驗，師生共創製作道具，利用課餘和假期進行排練，展現最佳的舞台演出效果。

▲台南市兒童藝術教育節「藝起SHOW」-創意戲劇展演，於14日在鹽水區永成戲院熱鬧登場，博得現場觀眾滿堂彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

後壁國中懸絲偶戲團歷年來參加全國學生創意戲劇比賽共14次，其中獲得10次特優，相當優異。本次演出的劇目「最後一片葉子」，源自美國作家歐•亨利創作的短篇小説，描寫老畫家一生窮困潦倒，卻熱愛繪畫藝術，為挽救一個青年畫家的生命而獻出自己生命。以簡單的文字勾勒出捨己救人的故事，歌頌愛的偉大與生命的堅強。

▲台南市兒童藝術教育節「藝起SHOW」-創意戲劇展演，於14日在鹽水區永成戲院熱鬧登場，博得現場觀眾滿堂彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，肯定所有師生長期耕耘藝術教育的用心，期望學校藝術教育能帶領孩子們在學期間，挑戰自我、開拓親近藝術世界之門，為孩子們建立自信。教育局會陸續將精華影片置於兒童藝術教育節粉絲專頁，歡迎市民朋友踴躍點選回顧。

▲台南市兒童藝術教育節「藝起SHOW」-創意戲劇展演，於14日在鹽水區永成戲院熱鬧登場，博得現場觀眾滿堂彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市兒童藝術教育節「藝起SHOW」-創意戲劇展演，於14日在鹽水區永成戲院熱鬧登場，博得現場觀眾滿堂彩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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