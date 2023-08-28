法國音樂皮影戲《狐狸的故事》　9／30在台中科博館共讀寓言

▲法國「小宛然劇團」團長班任旅，即將來台演出音樂皮影戲《狐狸的故事》，他曾來台拜師在掌中戲國寶級大師李天祿，學習台灣布袋戲操偶。（圖／台中科博館提供，下同）

生活中心／綜合報導

暑假即將邁入尾聲，開學後再為孩子準備一趟有趣的寓教於樂之旅吧！9月30日（六）台中國立自然科學博物館有一場遠從法國而來的音樂皮影戲《狐狸的故事》，它脫胎自法國中世紀的文學經典，透過生動的動物角色塑造及令人驚喜的情節發展，由師事台灣掌中戲大師李天祿的法國操偶師班任旅（Jean-Luc Penso）操偶，透過色彩繽紛的場景，敘說台法文化趣味交融的寓言故事。

過去30多年來，《狐狸的故事》主角「狐狸古畢」先生已經走訪了全球45個國家，而帶著「狐狸古畢」環遊世界的操偶人，正是與台灣緣分極深的法國「小宛然劇團」（Theatre du Petit Miroir）團長班任旅（Jean-Luc Penso）；他因緣際會看見台灣布袋戲後深深受到觸動，因此在20歲時來台拜師在掌中戲國寶級大師李天祿門下，學習台灣布袋戲操演技法長達5年，回法國後成立劇團依照李天祿大師的意旨，取名「小宛然」亦是致敬老師李天祿的「亦宛然」掌中劇團。

「小宛然劇團」從此開啟世界巡迴表演，致力向五大洲推廣台灣傳統布袋戲及皮偶戲，劇目不光是有台灣經典偶戲，團長班任旅也汲取西方作品融合台灣偶戲傳統技法創作，發揚融合東西方的藝術魅力。

今年9月30日班任旅將帶著《狐狸的故事》「返台探親」。故事從「狐狸古畢」先生的視角出發，對於狐狸而言，生命中重要大事莫過於「吃東西」，因此他無所不用其極耍詐謀畫，打劫食物櫃和雞舍，也不放過那些更弱勢的動物，甚至是強壯的對手，狐狸也會毫不猶豫攻擊，就是為了填飽永遠吃不飽的肚子，在過程中卻碰上比他更狡猾的對手，究竟「狐狸古畢」會遇到哪些角色，又將經歷什麼特別的事件呢？音樂皮影戲《狐狸的故事》將揭曉他的神秘面紗。

▲《狐狸的故事》為法國戲劇配樂，皮偶亦由法國匠師設計，但表演形式則是東方偶戲，帶給大小朋友中西文化碰撞的火花。

這次邀請「小宛然劇團」來台演出是國立自然科學博物館副研究員陳慧玲博士，她研究博物館戲劇詮釋多年，分享這齣皮影戲故事靈感，「源自於法國12世紀的多篇寓言故事，但班任旅將內容改編成現代戲劇，並採用台灣傳統皮影戲偶技法表現，不僅讓人更容易理解劇情，還能發揮原有的諷刺文學特色，進而達到戲劇的教化功用，不論大人小孩都能看出各自的領悟」。

陳慧玲再補充，《狐狸的故事》之所以能廣受世界各地觀眾們的熱烈喜愛，很重要的原因是透過千變萬化的燈光、法國優雅樂音配樂，能讓孩子從小接受中西合璧的藝術薰陶，培養出欣賞藝術的興趣與豐富涵養。

有些人好奇《狐狸的故事》怎麼會選在台中科博館演出，陳慧玲表示，「故事中的角色們多是動物，雖然透過擬人手法演繹出角色身分和行動，像主角狐狸古畢就代表了底層小人物，為了生存必須奮力拼搏，不過情節中仍保有許多野生動物的行為特色，在感受劇情的同時也能讓人了解自然界生物特性。」部分民眾或許不太熟悉音樂皮影戲、擔心無法融入，對此陳慧玲說：「接觸藝術是不需要有任何心理壓力的」欣賞《狐狸的故事》時更不必害怕語言隔閡，操偶師班任旅法語、國語及台語三聲道全都通，「只要帶著放鬆的心情，徹底沉浸在故事中就好」。而且皮影戲結束後現場還會進行有獎徵答環節，讓觀眾不光是吸收難能可貴的文化養分，還有機會得到精美動物繡片小禮物。

準備好跟著來自遙遠法國的吃貨狐狸，一同展開一場跨足世界的味蕾之旅嗎？9月30日「狐狸古畢」先生及他的動物朋友們在科博館等著大家不見不散，邀請大小朋友一起嚐遍異國美味，感受中西文化碰撞的樂趣。

即日起售票官網正式開賣，票價399元（憑票證可享展示場購票優惠），千萬別錯過這齣台法文化趣味交融《狐狸的故事》精彩皮影戲。

▲皮影戲故事靈感，源自於法國12世紀的多篇寓言故事。