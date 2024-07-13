2024台南兒藝節藝起SHOW　子龍國小學生劇團搬演

▲2024「藝起SHOW」安排音樂舞台劇及創意戲劇表演，13日在台江文化中心台江劇場，由佳里區子龍國小-小龍劇團演出「音樂舞台劇《台南四百‧幸福日記簿》」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市兒童藝術教育節，以藝起玩、藝起賞、藝起學、藝起武及藝起SHOW五藝規劃深獲好評，2024「藝起SHOW」安排音樂舞台劇及創意戲劇表演，13日在台江文化中心台江劇場，由佳里區子龍國小-小龍劇團演出「音樂舞台劇《台南四百‧幸福日記簿》」，劇本創作融入台南特有的文化資產、祭典節慶地方風俗，專業演出令人讚賞。

黃偉哲市長表示，藝起SHOW活動由學生創意戲劇優秀團隊擔綱演出，將藝術結合生活體驗。本次參與演出的佳里區子龍國小長期致力發展戲劇課程，結合歷史文化、音樂及舞蹈等，提供學生挑戰自我及創作舞台，多次代表台南參加全國創意戲劇比賽舞台劇類均獲佳績，長期深耕相當不容易。

教育局鄭新輝局長表示，培養學生創思美學力是台南兒童藝術教育節推動的核心精神。邁入第五年的兒藝節活動內涵，著重學生學習歷程的展現，彰顯跨域核心素養與多元展能的特質，本次演出學校子龍國小致力於發展藝術教育課程融入繪本創作，帶領學生探討成長經驗在劇中角色的投射，並思考討論在地文史、府城故事等社區探索議題，讓學生多元展現自我能力，加深學童對於在地文化的重視。

子龍國小陳金生校長表示，本次演出劇團成員多是喜愛演戲的國小學生及熱心贊助的義工媽媽，在師長團隊引導下，從無到有，包括劇本創作、排戲、練唱、編戲、道具與佈景製作，展現出最佳狀態在舞台上發光發熱，今日站上舞台展現成果，孩子們無不全力以赴。

教育局表示，13日演出有上午10時30分及下午2時30分共2場次，展演不只是學生累積經驗的成果發表會，也讓家長及民眾看見孩子的無限可能。教育局肯定所有師生長期耕耘藝術教育的用心，邀請市民朋友一同來支持與觀賞！