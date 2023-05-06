茶園生態用演的！新北茶博館推首創茶影戲　大玩跨界創意

▲新北茶博館推全國首創「茶影戲」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市坪林茶業博物館與影子傳奇劇團跨界合作，巧妙結合茶文化與皮影戲，聯手開發出全國首創的「茶影戲」，將於5月13日推出體驗工作坊，邀請大家來製作及演出獨一無二的茶園小劇場。

茶產業與自然環境的關係密不可分，因此茶博館響應今年518國際博物館日「博物館、永續性與健康福祉」主題，特別與影子傳奇劇團共同舉辦「茶影戲工作坊」，攜手專業藝師設計開發茶樹、茶蟲、茶農等茶園生態的皮影戲偶及劇本，規劃大人、小孩都可以參加的工作坊，教導民眾在手作及操演偶戲的過程中，同時認識皮影戲工藝與茶產業文化。

▲茶博館與影子傳奇劇團共同舉辦「茶影戲工作坊」。

文化局表示，茶博館長期以來致力於整合產、官、學資源，透過跨領域的加乘力量來推廣茶產業文化，以平易近人又充滿趣味的方式引導民眾瞭解各種茶知識，廣受好評，這次館方再次發揮不設限的創意，邀請到皮影戲劇團合作，融合茶產業的內容與皮影戲的形式，打造出充滿原創精神的「茶影戲」，成功讓兩種傳統文化激發出全新火花，不但藉此推廣環境永續精神，也同時促進文化的永續傳承，創造雙贏的跨界結盟。

文化局說，將於5月13日推出的「茶影戲」工作坊，特別邀請到超專業又極具文化推廣熱忱的「影子傳奇劇團」蕭孟通團長及蕭乃誠經理駐館教學，手把手教導民眾製作及操演茶影戲，精彩可期！活動5月1日起開放報名，詳細資訊請至「新北市坪林茶業博物館」臉書粉專查詢。

▲極具文化推廣熱忱的「影子傳奇劇團」蕭孟通團長及蕭乃誠經理駐館教學。