今年第31次！大陸4海警船再闖金門水域　海巡署派艇蒐證驅離

記者林名揚、劉人豪／金門報導

7月11日6時許，金門南面海域再度出現4艘陸海警船，分別同時接近4處我國限制水域外界線，海巡署金馬澎分署監偵後，立即派出4艘巡防艇全程監控。

▲中國海警船七月首次編隊侵擾金門水域， 海巡署派艇全程對應。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署金馬澎分署指出，上午7時中國海警船舷號「14604」 、「14603」、「14508」、「14607」，以4組4船方式，分別從料羅東方、東南、翟山南方及鳳嘴南方海域刻意航入我國水域，我方立即派遣海巡艇PP-3573、PP-3585、PP-10073、PP-10081採取「1對1」平行監控對應，全程蒐證通聯警告驅離。

陸海警船在我方巡防艇併航監控下，於上午9時全數航出，巡防艇持續在現場海域監控；10時4艘陸海警再度多點侵入金門限制水域，我巡防艇立即趨前採取「1對1」進行監控，12時許陸海警船悉數航出限制水域外，歷時2小時。

▲中國海警船侵擾金門水域。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

這是陸海警船在2024年7月第一次編隊航入金門水域，今年迄今累計已31次侵入我方管轄水域，此舉影響海上航行安全，無益兩岸對等交流，我方呼籲陸方體認區域和平穩定的重要性，海巡署將持續以堅定的立場，守護國家海洋權利。