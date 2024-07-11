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創意防災與「喵」同行　南消下營消防分隊攜手貓談社推廣防災知識

▲台南市消防局下營分隊，近日與目前全台最大、資歷最久的貓行為諮詢團隊—貓談社，一同攜手錄製了Podcast節目，向飼主宣導當家中發生火災或地震時，身為飼主的聽眾該怎麼做。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局下營分隊，近日與目前全台最大、資歷最久的貓行為諮詢團隊—貓談社，一同攜手錄製了Podcast節目，向飼主宣導當家中發生火災或地震時，身為飼主的聽眾該怎麼做。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了增加民眾的防災意識，台南市消防局下營分隊，近日與目前全台最大、資歷最久的貓行為諮詢團隊—貓談社，一同攜手錄製了Podcast節目，向家中有飼養「喵星人」的飼主宣導當家中發生火災或地震時，身為飼主的聽眾該怎麼保障自己以及最愛的毛小孩的生命安全。

而貓談社社團致力於貓行為知識推廣，提供到府與線上的諮詢服務、開設相關主題的實體與線上課程、於社群媒體分享貓行為知識文章、以及成立podcast頻道「貓談社談貓」，傳遞正確的貓行為知識。

而這次與下營消防分隊合作的原因，也有感於近日來新竹市發生重大高樓火災案件，導致民眾開始更加重視居家防災觀念，也希望在透過輕鬆、有趣的方式能向廣大市民傳遞正確的防災知識。

▲台南市消防局下營分隊，近日與目前全台最大、資歷最久的貓行為諮詢團隊—貓談社，一同攜手錄製了Podcast節目，向飼主宣導當家中發生火災或地震時，身為飼主的聽眾該怎麼做。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在節目中消防人員宣導地震和火災發生時如何正確應對、災前如何制定家庭防災計劃以及在災害發生時該怎麼保護自己與寵物等實用信息。消防同仁也分享他們的專業經驗，並針對目前普羅大眾所關心的防災議題做解答，讓民眾能夠在日常生活中事先做好防災的準備。另本集Podcast今日已正式上線，民眾可通過各大Podcast平台收聽，亦可搜尋臉書網路平台「貓談社-貓行為諮詢」查詢，或可直接登入以下連結收聽：https://open.firstory.me/....../clybbq4ll05b....../platforms。

▲台南市消防局下營分隊，近日與目前全台最大、資歷最久的貓行為諮詢團隊—貓談社，一同攜手錄製了Podcast節目，向飼主宣導當家中發生火災或地震時，身為飼主的聽眾該怎麼做。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，秉持市長黃偉哲施政的理念，為了守護民眾生命財產安全，利用創新的宣導方式去向民眾倡導防災觀念，將可以使宣導的管道變得更加多元，也可以接觸到不同的群眾，讓定期收聽廣播媒體的民眾能夠擁有充足的防火防災知識，藉而守護自己及家人的生命財產安全。

▲台南市消防局下營分隊，近日與目前全台最大、資歷最久的貓行為諮詢團隊—貓談社，一同攜手錄製了Podcast節目，向飼主宣導當家中發生火災或地震時，身為飼主的聽眾該怎麼做。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二大隊長王騰毅指出，目前社會上飼養寵物的民眾越來越多，這次與貓談社的合作，為不同的群眾提供了居家安全防災知識的新管道，也是防災教育的一大創新及進步。希望藉此能提高廣大市民的防災意識，共同打造無論是飼主或是視如家人的毛小孩們都能更安全的生活環境。

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