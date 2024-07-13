新北泰山娃娃手作成果展　黑手男完成作品：好有成就感！

▲新北泰山娃娃手作成果展。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市泰山娃娃產業文化館為泰山區極具特色的展覽館，每年舉辦手作課程，展示並收藏學員們的精緻作品。泰山區公所表示，這次課程以中性服飾為主軸，設計出不受性別限制的服裝，消除性別刻板印象。其中一名黑手工人完成娃娃衣後，直呼真有成就感。

這次手作課程成果展共有6位男性學員參與。初次參加課程的王耀章表示，過去他從事黑手工作，現在拿起針線，心中充滿忐忑與不安。但在老師的解說與指導下，他逐漸掌握製作方法。當看到自己完成的娃衣時，真得非常感動，成品就是對自我的肯定，證明男性也能勝任這類工作。

泰山區長鄭淑敏表示，這次課程打破了傳統性別角色的框架，促進了性別平等的理念。無論性別，每個人都應該有機會探索和發展自己的興趣與技能。本次課程中，男性學員也投入設計、裁縫和刺繡，製作出令人驚豔的作品。這表明喜愛芭比娃娃不僅是女孩的專利，歡迎民眾來泰山娃娃產業文化館觀賞創作藝術者及優秀學員們帶來的獨一無二作品。

泰山娃娃產業文化館是國內獨具特色的芭比娃娃展館，自2004年成立以來，館藏已有762尊精緻作品。藉由每年的娃衣手作課程，館藏服飾變得豐富多元。學員們的精緻作品未來也將陳列於展館，歡迎有興趣的民眾前來觀賞。