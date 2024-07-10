　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

時報金犢獎國際競賽頒獎典禮　侯友宜盼年輕世代挑戰自己

▲時報金犢獎國際競賽頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市長侯友宜10日受邀出席第33屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（10日）受邀出席第33屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮，侯友宜表示，獲獎同學從眾多投件作品中脫穎而出十分不易，他也引用《葬送的芙莉蓮》的名言：「需要的只是決心而已，拚命累積的東西絕對不會背叛自己。」鼓勵青年朋友勇於發表創作，不畏挑戰放手嘗試，不斷的超越自己，持續發揮創意成為未來世代的頂尖人才。

侯友宜表示，時報金犢獎是青年朋友的重要創意競賽，自舉辦以來參與人數已超過千萬人，本屆競賽以「我的AI聽我的」為題，符合世界潮流趨勢，也關注科技對生活的影響，鼓勵參賽學生善用AI智慧科技，在學習的過程中發揮創意創新勇敢逐夢，創造自己未來的更多可能，並為國家社會帶來貢獻。

▲時報金犢獎國際競賽頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供）

▲本次競賽與各領域知名企業合作出題，使獲獎作品更具可看性。

時報金犢獎國際競賽舉辦至今邁入第33屆，是華人世界的青年創意奧斯卡獎。市府新聞局也補充，新北市為鼓勵青年學子透過參加各種創意競賽、累積個人作品，舉辦「新北市紀錄片獎」、「新北校園廣告人」、「新北市學生影像新星獎」及「青春還鄉：地方創生微電影競賽」等活動，希望打造青年創意人才舞台，讓同學們發揮創意、實現各種可能、實現夢想，更為新北市注入更多年輕活力。

時報金犢獎本屆收件總數達10萬4千多件，參與人數達73萬多人，這次與各領域知名企業合作出題，納入IP形象設計、公仔設計、產品設計、城市形象、LOGO設計、動畫、廣播、環境、媒體、行銷等多元題型，使獲獎作品在品質及創意都更具專業性及可看性。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►希望之丘兒童共融遊戲場啟用　邱佩琳：讓基隆變得更好

►基隆起風了！七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

►基隆港警「基652號」巡邏警艇啟航　總隊長林温柔：彰顯執法決心

►超強卡司精彩不斷！基隆浪曲嘉年華7／27、28點燃夏日熱潮

ET快訊
10km厚對流轟「百毫米豪雨彈」　雨量排行台北佔半！明降雨熱
快訊／新北女墜落排水溝內命危
超美變性人來台下海！長髮露腿畫面曝　價碼讓老司機噴鼻血
快訊／台南五金行大火　濃煙狂竄！住戶緊急逃生
獨／3口家被丈夫滅門！新手媽臉書幸福曬娃　讚他身材高不用打扮
吳明達挨槍「雙掌被貫穿」　江湖中人：疑因2事引戰
鄭文燦涉貪傳「2度被簽結」　王俊力回應了
獨／帶娃好辛苦！新手媽滅門前1天臉書喊累　夫妻甜蜜合照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024台南人權月【新營及麻豆展區】開幕　訴說白色恐怖不同樣貌故事

台南下營上帝廟暑期夏令營　南消下營分隊前進消防宣導

新北青年局專題報告　侯友宜勉強化年輕人競爭力

時報金犢獎國際競賽頒獎典禮　侯友宜盼年輕世代挑戰自己

2024新北兒童藝術節開跑　丹麥HumanLab與麥提劇團陶博館開演

今夏最Chill新北南島文化節　十三行賞樂舞玩體驗瘋野餐

台66線高架化「穿衣改衣」工程　完工可降低肇事率60％

新住民友善自然環境種仙草　陳昱璇獲移民署築夢計畫補助

基隆安樂高中正德樓拆除改建　謝國樑：打造嶄新專科教學大樓

台鐵全台運量第二！桃園新站開工　張善政：重塑城市地景

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

問退麻醉老公「愛不愛我？」　他2秒後茫喊：不愛...GG惹

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

唐治平怒了！批檢警互踢皮球　沒先告知驗屍事宜：荒謬噁心

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

2024台南人權月【新營及麻豆展區】開幕　訴說白色恐怖不同樣貌故事

台南下營上帝廟暑期夏令營　南消下營分隊前進消防宣導

新北青年局專題報告　侯友宜勉強化年輕人競爭力

時報金犢獎國際競賽頒獎典禮　侯友宜盼年輕世代挑戰自己

2024新北兒童藝術節開跑　丹麥HumanLab與麥提劇團陶博館開演

今夏最Chill新北南島文化節　十三行賞樂舞玩體驗瘋野餐

台66線高架化「穿衣改衣」工程　完工可降低肇事率60％

新住民友善自然環境種仙草　陳昱璇獲移民署築夢計畫補助

基隆安樂高中正德樓拆除改建　謝國樑：打造嶄新專科教學大樓

台鐵全台運量第二！桃園新站開工　張善政：重塑城市地景

天龍三溫暖槍聲響起「威震前董座中彈」　士檢火速主動分案調查！

《原子》江尚儒認愛戀綜CP！　解禁狂曬情侶照：這3個月多痛苦

泰勒絲效應　兆豐產推旅行綜合保險助粉絲追星

台塑四寶H1獲利年增63％　台塑、南亞看Q3勝過Q2

激瘦33公斤！他超慢跑1年「不吃藥甩三高」　教練4技巧不傷膝

「吃飽就想睡」恐是糖尿病前兆！醫示警：快去檢查

菲律賓華裔女市長疑為共諜「缺席聽證會」　參議院揚言逮捕

郭俊麟飆生涯首場完封　統一9比0大勝味全

10km厚對流轟「百毫米豪雨彈」　雨量排行台北佔半！明降雨熱區曝

北海道擬對清池開徵「入場稅」！其他知名景點也在研擬

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

捷運幸福站立體停車場今起免費

鄭文燦交保檢抗告　凌濤申請維安加固

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

桃園吸引移居　推行人口政策獲內政部表揚

台66高架化實施「穿衣改衣」工程

台南楠西消防分隊防範電器火災攜手居服員防災

手工塔專賣店推60種口味　蛋黃酥名店「雙色爆米花」上市

無人拉麵反遭網抓包食安　衛生局稽查4缺失

北港武德宮AI解籤詩30秒翻文言文

台南區高中職免試入學分發完成錄取率99.60％

獨木舟橫渡小琉球出狀況　屏縣府加強水域安全

夏天臉部頭皮出油導致痘痘發臭禿髮王正坤醫師說分明

台鐵桃園新站開工　預定2030年底完工

更多熱門

相關新聞

2024新北兒童藝術節開跑　丹麥HumanLab與麥提劇團開演

2024新北兒童藝術節開跑　丹麥HumanLab與麥提劇團開演

暑假最令人期待的活動，「2024新北市兒童藝術節」，將於7月13日（星期六）正式開跑！陶博館今年響應「怪獸王國」主題，推出一系列精彩的藝文體驗活動，連續兩個週末邀請民眾免費觀賞。活動亮點包括丹麥「HumanLab劇團」與臺灣「麥提舞團」聯合製作的《Terminus》、趣味兒童劇《誰是怪獸》、暑期限定的「怪獸躲貓貓」手作課程，以及在陶瓷藝術園區的戲水池嬉水，讓大家度過一個充實而愉快的夏天。

新北南島文化節　十三行賞樂舞玩體驗瘋野餐

新北南島文化節　十三行賞樂舞玩體驗瘋野餐

三重殺妻男曾有一段婚！爸媽曝離婚後「心情低落」

三重殺妻男曾有一段婚！爸媽曝離婚後「心情低落」

紅牌重機自撞分隔島　騎士送醫不治

紅牌重機自撞分隔島　騎士送醫不治

獨／三重人倫悲劇！夫死前抱6月兒橋邊踱步1hr

獨／三重人倫悲劇！夫死前抱6月兒橋邊踱步1hr

關鍵字：

新北金犢獎侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／天龍三溫暖爆槍響　威震董座和司機中彈

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

問退麻醉老公「愛不愛我？」　他2秒後茫喊：不愛...GG惹

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面