時報金犢獎國際競賽頒獎典禮　侯友宜盼年輕世代挑戰自己

▲新北市長侯友宜10日受邀出席第33屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（10日）受邀出席第33屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮，侯友宜表示，獲獎同學從眾多投件作品中脫穎而出十分不易，他也引用《葬送的芙莉蓮》的名言：「需要的只是決心而已，拚命累積的東西絕對不會背叛自己。」鼓勵青年朋友勇於發表創作，不畏挑戰放手嘗試，不斷的超越自己，持續發揮創意成為未來世代的頂尖人才。

侯友宜表示，時報金犢獎是青年朋友的重要創意競賽，自舉辦以來參與人數已超過千萬人，本屆競賽以「我的AI聽我的」為題，符合世界潮流趨勢，也關注科技對生活的影響，鼓勵參賽學生善用AI智慧科技，在學習的過程中發揮創意創新勇敢逐夢，創造自己未來的更多可能，並為國家社會帶來貢獻。

▲本次競賽與各領域知名企業合作出題，使獲獎作品更具可看性。

時報金犢獎國際競賽舉辦至今邁入第33屆，是華人世界的青年創意奧斯卡獎。市府新聞局也補充，新北市為鼓勵青年學子透過參加各種創意競賽、累積個人作品，舉辦「新北市紀錄片獎」、「新北校園廣告人」、「新北市學生影像新星獎」及「青春還鄉：地方創生微電影競賽」等活動，希望打造青年創意人才舞台，讓同學們發揮創意、實現各種可能、實現夢想，更為新北市注入更多年輕活力。

時報金犢獎本屆收件總數達10萬4千多件，參與人數達73萬多人，這次與各領域知名企業合作出題，納入IP形象設計、公仔設計、產品設計、城市形象、LOGO設計、動畫、廣播、環境、媒體、行銷等多元題型，使獲獎作品在品質及創意都更具專業性及可看性。