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社會 社會焦點 保障人權

三重滅門悲劇！新手媽驕傲「兒子長超快」　PO文捐專櫃嬰兒服

▲▼ 劉女遭刺殺前1天，在臉書分享「帶一個娃那麼辛苦」。（圖／翻攝自劉女臉書）

▲劉女2023年與廖男登記結婚，婚後2人誕下1子。（圖／翻攝自劉女臉書）

記者戴上容、黃宥寧、莊智勝／台北報導

新北市三重9日傳出一家3口滅門悲劇，42歲的廖男先揮砍7刀殺妻後，駕車帶著6個月大的兒子前往陽明山馬槽橋旁輕生，目前廖男行凶動機仍然不明，廖男父母、岳母也想不通。據了解，雖然廖男與妻子劉女(43歲)均無業半年以上，但劉女家境相當優渥，生活完全不成問題，而劉女也相當疼愛兒子，還前往百貨公司專櫃買了許多嬰兒服，但兒子長大太快，許多件還沒穿過就穿不下了，因此劉女還在臉書PO文詢問「有沒有收受嬰兒捐贈物資的育幼院？」

據悉，廖男過去曾有一段婚姻，因故離異後又與劉女結識，2人於2023年3月登記結婚、並在今年1月誕下1子；夫妻倆原先分別在南港不同科技公司上班，廖男擔任業務、劉女則是公司會計，但後因懷孕，劉女遭公司資遣而離職，隨後廖男也於2023年底遭裁員。

夫妻倆雖然沒有工作，但廖男父親都有定期金援兒子一家3口，且劉女家境也十分優渥，生活完全不成問題。劉女相當愛小孩，婚前就已先計畫凍卵，婚後更是為愛數次植囊胚，好不容易才生下懷孕產子；對於兒子，劉女也疼愛有加，甚至還對丈夫廖男說，「我這麼辛苦才生下他，如果你沒把寶寶顧好，我就O了你！」

▲▼三重滅門案，死者新手媽媽劉女臉書。（圖／翻攝劉女臉書）

▲劉女生下兒子後，臉書都是滿滿的曬娃照，還PO文詢問「有沒有收受嬰兒捐贈物資的育幼院？」。（圖／翻攝劉女臉書）

翻閱劉女臉書，滿滿的都是甜蜜曬娃照，由於兒子出生時正是冬天，劉女擔心冬衣的質料若不好會影響透氣性，因此兒子的嬰兒服全都是選在百貨公司專櫃購買，但因孩子長大太快、出生4個月就長到66公分，超前生長曲線，有些衣服根本還沒穿過就不能穿了，劉女覺得拿去舊衣回收很可惜，因此還PO文詢問「有沒有收受嬰兒捐贈物資的育幼院？」

劉女貼文字裡行間全是對兒子滿滿的關愛與驕傲，甚至已經開始替兒子的未來盤算，計畫替他買房、規劃理財，「我的卵子還冷凍保存著，不過目前決定把傳宗接代的任務留給底迪，這種事情還是年輕人比較適合，有他老母在給他經濟援助，底迪成年我就可以抱孫子了！」未料孩子還來不及長大，一家3口就發生滅門悲劇，幸福的未來藍圖戛然而止。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼廖男殺妻後，開車載著兒子前往馬槽橋輕生，父子雙亡。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼三重3死命案，父攜6月大男嬰陳屍馬槽橋旁。（圖／記者陳以昇攝）

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