2024新北兒童藝術節開跑　丹麥HumanLab與麥提劇團陶博館開演

▲丹麥HumanLab與麥提劇團陶博館開演。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

暑假最令人期待的活動，「2024新北市兒童藝術節」，將於7月13日（星期六）正式開跑！陶博館今年響應「怪獸王國」主題，推出一系列精彩的藝文體驗活動，連續兩個週末邀請民眾免費觀賞。活動亮點包括丹麥「HumanLab劇團」與臺灣「麥提舞團」聯合製作的《Terminus》、趣味兒童劇《誰是怪獸》、暑期限定的「怪獸躲貓貓」手作課程，以及在陶瓷藝術園區的戲水池嬉水，讓大家度過一個充實而愉快的夏天。

陶博館館長張啟文表示，「2024新北市兒童藝術節」由新北市政府文化局串聯各博物館，帶來豐富多彩的藝文演出和體驗活動。陶博館通過國際與本土劇團的合作，規劃了適合親子共同參與的劇團演出及手作體驗，激發小朋友的創造力與想像力，希望每位前來參觀的民眾都能感受到藝術創新的活力。

▲陶博館推手作課程。

7月13日（星期六）下午3點，陶博館大廳將迎來臺灣「麥提舞團」與丹麥「HumanLab劇團」的跨國合作演出《Terminus》。這部作品由活躍於國際舞台的「麥提舞團」與擅長即興喜劇和藝術面具演出的「HumanLab劇團」聯合製作，故事以火車站為背景，展示形形色色的人們在車站短暫停留的時刻，反思現代人的時間觀，鼓勵大家在滑手機消磨時間之餘，多創造人與人之間的真實交流。這場巡迴演出的壓軸場將帶給觀眾滿滿的正能量和歡樂。

此外，7月20日（星期六）下午3點，在陶博館陶藝舞臺上，深受大小朋友喜愛的「孩子王劇團」將呈現兒童劇《誰是怪獸》。這部劇講述了三位喜愛旅行的好朋友，帶著現場觀眾展開一場環遊世界的冒險旅程，途中他們來到了一個神秘的國度，歡迎小小旅行家們來探索這個神秘國度並帶回溫暖的回憶。

從7月1日到9月30日，兒童體驗室將推出「怪獸躲貓貓」特別體驗課程，帶領小朋友運用奇幻想像力，以白黃陶土創作神秘小怪獸容器，展開一場充滿創意的冒險。更多詳情可查詢陶博館官方網站：http://www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁：https://www.facebook.com/YCMuseum。