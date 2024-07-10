今夏最Chill新北南島文化節　十三行賞樂舞玩體驗瘋野餐

▲今夏最Chill新北南島文化節。（圖／新北市立十三行博物館提供）

記者戴上容／新北報導

炎炎夏日裡，準備好迎接一場充滿南島風情的文化盛宴了嗎？新北市立十三行博物館將於7月27、28日舉辦「2024新北南島文化節」，邀請大家Chill一夏，享受一場熱鬧的南島派對！穿上南島特色服飾，打造別具一格的野餐風格，沉浸在精彩的樂舞中，還能免費體驗樂器製作及演奏，歡迎到十三行博物館，展開一趟獨特的南島度假之旅。

館長羅珮瑄表示，「新北南島文化節」是十三行博物館年度重點活動之一，今年度以「南島之音˙閃耀十三」為主題，展現南島文化豐富的內涵與多元風貌。活動包括21場精彩的樂舞表演、3大主題體驗活動、50攤位的島風市集及特展。除了豐富的展演活動外，現場還將打造一片充滿南島風情的野餐區域，邀請民眾親身感受南島文化的魅力。

活動將分為「賞樂舞」、「逛市集」、「品美食」、「玩體驗」、「趣闖關」五大主題，有絢麗的南島音樂與舞蹈表演，帶來視覺和聽覺的雙重享受；「島風生活市集」集合了獨特的手作小物及道地的南島美食攤位，提供豐富多樣的選擇；互動體驗活動讓民眾親手製作南島樂器，感受文化的魅力；還有「神秘之音尋寶之旅」闖關活動，完成集章即可獲得南島文創小禮。

此外，「南島樂風野餐」將在綠草如茵的廣大草坪上，點綴一片充滿島嶼風情的野餐景致，邀請民眾穿上最迷人的南島風格服飾，搭配創意十足的布置，就能免費獲得美味的「原民風味點心組」1份，讓味蕾跟著現場樂舞一起嗨翻天。現場還將舉行「南島風格達人」趣味票選活動，讓你的野餐區成為眾人矚目的焦點，票選前5名可獲得博物館文創商品「人形陶偶手機氣墊支架」一套，歡迎民眾與家人朋友點燃創意，一同探索南島文化的美麗與多樣性，共創南島風格時刻。

「南島樂風野餐」活動時間為7月27日下午3點至6點，限定40組名額，於7月9日（星期二）中午12點開放線上報名：https://reurl.cc/70aN2b。更多活動資訊請至「2024新北南島文化節」活動網站及「新北市立十三行博物館」臉書粉專查詢。