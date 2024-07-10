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新北青年局專題報告　侯友宜勉強化年輕人競爭力

▲新北青年局專題報告。（圖／新北市青年局提供）

▲新北市政府青年局長邱兆梅10日於市政會議進行專案報告，她以「Turn Passion into Action」為題，詳述各計畫推動的成果及未來展望。（圖／新北市青年局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於2022年1月成立青年局，希望強化新北青年競爭力。今（10日）市政會議由青年局以「Turn Passion into Action（敢夢敢做）」專題報告，市長侯友宜期勉市府團隊多傾聽青年心聲，提供多元協助及工作舞台，吸引年輕人落腳新北迎向國際，讓優秀青年的卓越表現被看見，實現青年在新北「安居樂業」的施政目標。

今天市政會議由青年局長邱兆梅就Social社會青年、Tech未來青年、Art創意青年三個面向專題報告，以公共參與、職涯發展、青年創業，為新北青年解決問題。邱兆梅表示，青年局會持續拓展服務方式，逐步擴大服務量能，讓抱有理想、希望發揮一技之長的年輕人感受到新北市政府的支持力量。

侯友宜指出，新北市青年人口為全國最多，也是最重視青年朋友的城市。「臺灣錢淹腳目」的時代已成過去式，青年族群所面對的種種問題正是青年局的挑戰，但絕不是一個青年局的事，更需整個市府團隊共同合作，提供青年參與公共事務機會，強化年輕人的競爭力，讓他們落腳新北接軌國際，實踐青年在新北「安居樂業」的施政目標。

此外，每年於暑假舉辦的「新北FUN街頭國際街舞大賽」今年首次由青年局與板橋區公所合辦，將活動升級至國際賽事等級，不僅提高各競賽組別獎金，且入圍即可獲得獎金。邱兆梅說，這次競賽分為「青少年組排舞賽」、「All Style 1 ON 1 不限舞風一對一」及「霹靂舞一對一」三大競賽組別；當中「All Style 1 ON 1 不限舞風一對一」項目冠軍將獲得前往韓國街舞賽事CIDC的種子選手資格。開放報名至8月3日止，也歡迎所有熱愛街頭舞蹈的民眾 8 月10、11日一起到新北市板橋體育館感受街頭舞者大秀絕技。

為推廣孝行觀念，新北市每年均配合內政部辦理孝行獎楷模徵選，向全市各行政區徵求孝行故事，經審查、訪視，最終決選出孝行楷模，並代表新北市參與全國孝行獎人選。今日會議前，由侯市長特別頒獎予榮獲113年新北市孝行獎的7位楷模，包括鄭丞志、蔡依恬、李東茂、朱珮珊、葉姵妤、邱品嘉、張玫琦，感謝他們為社會帶來正向力量。

「2024年國際少年運動會」將在2024年7月15日至20日於墨西哥萊昂市舉行，本市遴選18位優秀選手分別參加田徑、游泳、跆拳道及網球等競賽項目，和世界各城市12至15歲的運動好手較勁，侯市長也在會議前授旗，期勉所有參賽選手旗開得勝再創佳績。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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