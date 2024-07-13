解決基隆老舊大型公車問題　謝國樑：2年內全面汰換電動公車

▲基隆市公車。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市公車老舊問題長期以來受基隆市民反應甚深，2022年底車齡10年以上之老舊公車比例約佔全市42%、平均車齡達到11年。基隆市長謝國樑上任後對此深為重視，謝國樑表示，市府將在向交通部公路局爭取補助的同時，也規劃編列預算，預計2年內購置123輛嶄新電動公車，讓基隆的公車族享受更為便利舒適的服務。

公車處表示，公車車齡每月均會變動，2022年底10年以上之老舊公車比例約佔全市42%，2024年5月下降至35%，而2024年7月目前則微幅上升至46%，由於中央推動2030年市區公車全面電動公車化，2023年起公路局就未補助購置柴油低地板大客車新車，購買中古車是到電動公車過渡時期的應急作為，市府已規劃全面將舊有大型公車汰換為嶄新電動公車解決車齡老舊問題。

公車處指出，市府在2023年度編列追加預算6,220萬元，補助公車處汰換50輛老舊公車並進行內部重新裝修，公車處也已按車輛出廠年份先後逐步汰換，現仍持續執行中，並將對公車進行全面檢修，減少市民不便。

市府指出，目前已規劃電動公車汰換計劃，預計年底前向中央政府爭取補助，並且自編預算，預計1次採購、2年交車，將把公車處的123輛大型巴士汰換為嶄新的低底盤電動公車；中型巴士也將陸續規劃汰換。

公車處表示，因建置電動公車計畫，有訂購期程及停放的土地空間、建置充電樁等問題需要進行，為短期應急，以購置性能尚佳的中古車暫時代替本處逐漸老舊車輛，以達順利接軌本市電動化公車的推動。