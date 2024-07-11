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高雄拚郵輪觀光！立委曝：今年僅61艘來港　籲港公司加強招商

▲▼高雄拚郵輪觀光！他曝數據：今年僅61艘來港　籲港公司加強招商。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄拚郵輪觀光！今年僅61艘來港，立委籲港公司加強招商。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2023年隨著疫情解封，高雄港郵輪艘次迎來爆發性成長，達到133艘次，旅客人次達到18萬人次。立委質疑，今年卻僅有61艘次，雖然已經超過疫情前的58艘次，但旅客人次也僅增加3000人次，與2023年相比，艘次及人次仍有很大的成長潛力。

立法委員李昆澤與許智傑今（11）日邀請交通部長李孟諺及數位部次長葉寧，前往高雄港進行考察，針對高雄旅運大樓、第七貨櫃中心周邊基礎建設，及高雄郵輪發展、AI數位港灣計畫辦理情形進行現勘。

希望推動交通部與數發部、高雄市政府共同合作，以高雄港都為中心，結合亞洲新灣區及科技廊帶等計畫，促進航港產業數位化發展，提升台灣航運及智慧產業競爭力。

▲▼高雄拚郵輪觀光！他曝數據：今年僅61艘來港　籲港公司加強招商。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲立法委員李昆澤與許智傑今日邀請交通部長李孟諺及數位部次長葉寧，前往高雄港進行考察。（圖／記者賴文萱翻攝）

李昆澤表示，包含旅運大樓在內，除了新完工的第七貨櫃中心，明年4月即將完工的「A6碼頭護岸及後線土地新建工程」及預計將於2027年2月完工的「第三及第五貨櫃中心改建工程」，相關計畫和建設都必須如期如質完成，這樣才能推動高雄港走向國際，推動高雄的觀光業發展。

同時，李昆澤也提醒港公司，高雄的郵輪發展仍然是港公司最重要的任務。他提到今年高雄港僅迎來61艘次郵輪，雖然已經超過疫情前的58艘次，但旅客人次也僅增加3000人次，與2023年相比，艘次及人次仍有很大的成長潛力。

他呼籲高雄港公司應立刻研議因應方案，提出加強郵輪業者招商的改善措施，吸引業者將高雄港作為母港，才能有效推動高雄的郵輪觀光發展。

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關鍵字：

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