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整座城市乾了！西西里島嚴重乾旱　當地人「半小時接不滿1壺」

義大利西西里島濱海文化古城阿格里真托旱象未解。（示意圖／達志／美聯社）

▲義大利西西里島濱海文化古城阿格里真托旱象未解。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

義大利各城市正經歷嚴重乾旱，全國超過100萬人用水受限，部分地區甚至得減少近 50%用水量，其中，西西里島（Sicily）情況尤為嚴重，被列為「極端」級別，當地民眾花半小時甚至接不滿一壺水，隨著夏季旅遊季開始，這場20年來最嚴重的旱象，恐成為西西里島的噩夢。

 義大利西西里島濱海文化古城阿格里真托旱象未解。（示意圖／達志／美聯社）

▲義大利西西里島濱海文化古城阿格里真托（Agrigento）旱象未解。（示意圖／達志／美聯社）

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）和《紐約郵報》報導，進入7月，西西里全島多達93個社區逾100萬人輪流供水，有些供水量驟降45%，這代表大多數地區的供水可能一夜之間切斷。

位於西西里島的阿格里真托（Agrigento），擁有古建築遺址和文物，包括世界文化遺產神殿之谷（Valley of the Temples），因為保存完好希臘神廟而聞名，每年能吸引大批觀光客來訪，然而當地遭逢嚴重乾旱，水龍頭一滴水也流不出來，整座城市幾乎乾涸，當地人聲稱，有時半個小時都裝不滿一桶水，飯店必須購買水以滿足接待客人需求。

義大利西西里島濱海文化古城阿格里真托旱象未解。（示意圖／達志／美聯社）

▲義大利西西里島濱海文化古城阿格里真托旱象未解。（示意圖／達志／美聯社）

根據西西里島旅店聯盟主席法魯奇歐（Nicola Farruggio）指出，業者必須具備能供應住客使用量的儲水設施，大型飯店還能設法買水，但小型建物內的業者沒有足夠儲水池，住客用水無法保證。法魯奇歐痛批，當地官員對於用水問題毫無作為，「20年了，水資源管理政策失敗造成今日惡果」，當地政府正努力尋找外部水源，不然恐嚴重衝擊賴以為生的旅遊業。

西西里島濱海文化古城阿格里真托旱象未解，當地觀光產業陷入危機。（圖／翻攝自X）

▲西西里島濱海文化古城阿格里真托旱象未解，當地觀光產業陷入危機。（圖／翻攝自X）

除此之外，西西里島一些農場動物被迫喝泥濘，農民只能看著收成枯竭，包括著名的西西里柳橙（Sicilian oranges），據西西里島地區主席希法尼（RenatoSchifani）表示，該島農作物、水庫枯竭和牲畜死亡的損失已超過10億美元，約新台幣325億元。

西西里島是地中海最大島嶼，全島冬季降雨量不到平常4分之1。今年2月起，西西里大區宣布阿格里真托與其他4省飲用與灌溉用水進入「危急」狀態，至少會持續到年底，嚴重衝擊旅遊業和農業兩大經濟命脈。

西西里島大區已向中央要求補貼並運送用水，但尚無具體計畫能夠提供實質協助，據義大利旅遊部長桑坦潔（Diana Santanchè）4月時已表示，夏季水資源問題勢必惡化，西西里島應該努力延長觀光季，而非只著重夏季市場。

西西里島當地人聲稱，有時半個小時都裝不滿一桶水，飯店必須購買水以滿足接待客人需求。（圖／翻攝自X）

▲西西里島當地人聲稱，有時半個小時都裝不滿一桶水，飯店必須購買水以滿足接待客人需求。（圖／翻攝自X）

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