亞灣2.0啟動招商　李孟諺：高雄港打造永續智慧港灣

▲立法院交通委員會及交通部今考察高雄港旅運中心。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今（11日）前往高雄港埠旅運中心考察交通建設，配合高雄市府亞灣2.0智慧科技創新園區發展，港務公司正辦理開發招商作業，交通部長李孟諺表示，期許打造高雄港成永續智慧港灣，提升台灣國際競爭力。

立法院交通委員會及交通部長李孟諺等人今前往高雄港埠旅運中心進行考察，李孟諺表示，高雄港去年已完成高雄港旅運中心及第七貨櫃中心第1期等重大港埠建設，打造高雄港成為南台灣重要郵輪基地及鞏固東亞地區貨櫃樞紐地位，港務公司配合高雄市政府亞灣2.0智慧科技創新發展，推動智慧港口相關工作，均有亮眼成果。

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針對立委提出高雄數位港發展意見，李孟諺表示，建議由數發部提出計畫，交通部也會在適合的港口場域提供協助，另港務公司也將與高雄市政府共同合作發展高雄港區觀光遊憩，提升高雄港附加價值，帶動航港相關產業發展更具有創新競爭優勢。

因應智慧科技發展趨勢，高雄港近年運用人工智慧及新興科技，推動智慧港灣發展，港務公司已投入7.3億元發展多項智慧港口專案，包含提升船舶航行安全、船舶到靠監控、提供聯外交通便捷服務及智慧旅運服務等。李孟諺表示，因應AI世代來臨，未來將導入多元應用，攜手國內外資通訊產業研發能量，開創港區營運附加價值，帶動航港產業轉型創新，提升台灣國際競爭力。

▲立法院交通委員會及交通部今考察高雄港旅運中心。（圖／交通部提供）

此外，「高雄港旅運中心」去(112)年3月正式啟用，為高雄亞洲新灣區重要地標，結合國際郵輪旅運服務、辦公空間、親水休閒、海洋戶外景觀等多功能場域，目前港務公司正辦理開發招商作業外，配合亞灣2.0智慧科技創新園區發展，也爭取創新科技產業進駐，帶動周邊地方繁榮，打造亮眼海運觀光國門。

針對立委關切高雄港郵輪業務推動方面，李孟諺表示，港務公司在疫情期間積極完善港埠設施，未來將持續強化高雄港行銷及服務品質、便捷交通配套措施，攜手地方政府共同行銷高雄港國際觀光。

另「第七貨櫃中心」為全台首座高度自動化貨櫃碼頭旗艦基地，第1期去年7月已啟用，交通部表示，第2期也即將於今年9月正式營運，年裝卸量可達650萬TEU，可擴增高雄港作業能量，鞏固高雄港東亞重要貨櫃港口戰略位置。