「東京迪士尼郵輪」2028年首航！　價位、航線曝光

▲東京迪士尼郵輪預計2028年開航。（圖／取自Oriental Land）



記者張方瑀／綜合報導

負責營運東京迪士尼樂園的日本東方樂園（Oriental Land）宣布，將投入3300億日圓進軍郵輪業，預計2025年度開始造船，最快2028年開航，將以往返東京都內港口的短航線為主，每位乘客的預計標準定價為10萬至30萬日圓（約台幣2萬元至6萬1590元）。

根據《共同社》報導，日本東方樂園9日宣布，投入3300億日圓（約台幣667億元）進軍郵輪業，目標是在2028年開航，以東京都的港口為據點的2至4晚短期航線。

▲日本東方樂園（Oriental Land）宣布，將投入3300億日圓進軍郵輪業。（圖／取自Oriental Land）



東方樂園預計從2025年度開始打造這艘14萬噸的大型郵輪，船內設施包含結合迪士尼主題的滑水道等遊樂設施，以及可觀賞迪士尼音樂劇及歌舞秀的劇場和餐廳等，客房數量為1250間，約可供4000名旅客入住。

報導指出，包括住宿和餐飲在內，每位乘客的預計標準定價為10萬至30萬日圓，另外也將打造更高規格的尊榮行程，目標瞄準家庭旅遊群體和訪日遊客。

東方樂園集團指出，日本的郵輪市場有成長潛力，加上在主題公園業務和酒店業務中累積的經營經驗，還有與迪士尼公司有良好信任關係的優勢，決定進軍郵輪業，目標是在開航後數年開始停靠海外的港口，希望將全年乘客數提升至40萬人、銷售額達到1000億日圓。

迪士尼郵輪於1998年在美國開始營運，郵輪上提供各種迪士尼內容的體驗，除了部分體驗和餐飲費用外，其餘均為全包服務，深受國際旅客歡迎。目前有5艘郵輪在美國航行，另外3艘預計2025年在新加坡啟航。