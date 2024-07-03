花蓮老闆「沒遇過這麼慘的暑假」　等1小時沒客人！網洗版幫補血

▲老闆發文吐苦水。（圖／翻攝自臉書／花蓮飯糰 拉古飯糰，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

花蓮今年歷經兩次地震災害，觀光及農產運銷慘遭重創。一名飯糰店老闆就心累表示，這是他返鄉創業的第四個年頭，也是最慘的一次暑假，但他不忘強調，「不希望大家冒著生命危險（前往）。」對此，大票網友湧入留言幫打氣，還有人以實際行動支持，直接買20顆飯糰請同事。

飯糰店老闆昨在臉書感嘆，「等了一個小時...沒有客人。這是我返鄉創業第四個暑假，說真的沒有遇過這麼慘的暑假，希望今年這是第一次，也是最後一次，畢竟在創業路上不可能永遠那麼順，生意起起落落，咬牙渡過難關，這就是人生。」

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他直言，以往暑假很多觀光客經過店時會買飯糰，畢竟不用碗筷，對於開車出遊的人超方便，「沒想到花蓮0403天災後，影響這麼大，餘震、落石、豪雨、土石流、餘震、豪雨、土石流，連我自己都不敢走蘇花了，也不希望大家冒著生命危險。」

老闆無奈提到，花蓮的暑假觀光客變少，影響到各行各業，店家們真的都辛苦了，「結果近期又有雷雨，山區也發生多起土石流，好吧...還是一句花蓮加油。」

▲0403花蓮強震，多處房屋倒塌。（示意圖／記者劉亮亨攝）

對此，大票網友紛紛留言，「今天早上買了20顆請同仁，大家都覺得很好吃！老闆加油」、「想去花蓮問題都敗在交通。花蓮真的很適合放空，老闆加油」、「馬上駕到」、「計畫8月底去花蓮，希望交通順暢，一定會支持一下的，加油」、「路安全就會有人了，我也想去花蓮玩，門票都訂了」、「老闆等等我」。