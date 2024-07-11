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社會 社會焦點 保障人權

評超思進口巴西蛋遭陳吉仲告誹謗　邱毅批昔日學生躲起來不出庭

記者黃哲民／台北報導

國內去年（2023年）發生嚴重蛋荒，資本額僅50萬元的超思公司承攬政府進口8814萬顆巴西雞蛋應急的鉅額標案，引發議論，前立委邱毅公開質疑時任農業部長陳吉仲獨厚超思負責人秦語喬，陳告邱涉嫌加重誹謗，台北地院今（11日）開庭，雙方都聲請傳秦女作證，邱另聲請傳陳出庭對質，法官諭知評議後決定、擇期再開庭。

▲▼前立委邱毅被昔日學生、農業部前部長陳吉仲提告涉嫌加重誹謗，11日到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委邱毅被昔日學生、農業部前部長陳吉仲提告涉嫌加重誹謗，11日到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

陳吉仲30多年前就讀台大農經系，是邱毅的學生，陳提告本案曾嗆「老師講的不一定都對」。陳今沒現身，僅委任2位律師出庭代打。邱開完庭受訪諷陳：「你應該像個我當年的熱血學生啊，你今天為什麼躲起來？」他對陳太失望。

▲前農業部長陳吉仲出席冷鏈中心竣工典禮。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長前部長陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

邱毅說，本案核心就是陳吉仲為何獨厚超思跟秦語喬，超思明明是個50萬資本的小公司，過去也沒什麼業務實績，秦語喬更只出資1000元，加上巴西這麼遠，雞蛋容易在運銷過程損耗，為什麼相信一個沒有經驗的超思，還給那麼多補助。

邱毅說，事後證明，進口的8814萬顆巴西雞蛋，最後有5000多萬顆雞蛋不合格、用民脂民膏去銷燬，且超思不論前年進口2500萬顆日本雞蛋，或去年進口巴西蛋，「都沒有簽合約」，政府把人民納稅錢，像丟在糞坑裡面，去跟一個名不見經傳的小公司做交易，「這樣子合理嗎？」

邱毅強調，他聲請法官一定要傳喚陳吉仲與秦語喬對質、釐清真相，「難道幾億元的民脂民膏，就這樣被虛耗嗎？」若進口巴西蛋事件沒問題，行政院為何移送檢調偵辦，監察院與審計部為何調查，立法院為何要列為須聽證案件。

至於陳吉仲的律師主張本件案由為妨害名譽，不應擴大成調查進口雞蛋事件，所以不必傳喚陳作證。邱毅批陳的律師「胡說八道」，告他抹黑陳發國難財、災難財、官商勾結等，又說不用傳陳調查，「但我講的是『有人』發災難財，沒講是陳吉仲，幹嘛心虛對號入座」，他認為陳提告根本穿鑿附會。

▲▼高雄岡山超思蛋商。（圖／記者吳世龍攝）

▲超思公司外觀。（圖／記者吳世龍攝）

小資公司超思受中央畜產會委託，承攬進口巴西雞蛋約6億元標案，還拿到政府逾1億元補助，去年9月間引發輿論嘩然，邱毅同月初分別在臉書po文與YouTube直播中，指稱超思負責人秦語喬是陳吉仲老友的遺孀、陳「因此把這個有油水的生意交給她（秦女）」等語。

陳吉仲認為邱毅抹黑他獨厚超思與秦語喬、官商勾結、發災難財等，因此以個人名義提起自訴，告邱涉犯2個加重誹謗罪嫌。今庭訊中，邱毅聲請傳喚秦語喬、陳吉仲與現任農業部長陳駿季、時任中央畜產會董事長林聰賢作證。

▲▼國民黨團揪超思董事僅出資1000元。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨團揪出超思負責人秦語喬僅出資1000元。（圖／資料照）

邱毅主張本案合理評論可受公評之事，陳吉仲不檢討，卻藉由提告企圖恫嚇大眾關注此事，但提告不能掩蓋社會廣泛質疑，他因本案評論另被依《社會秩序維護法》送辦，已無罪免罰，應傳證人查明為何給超思這麼大禮遇和補助、箇中究竟有什麼複雜的關係，尤其秦語喬是關鍵人物，卻從沒露面。

陳吉仲的律師強調提自訴而非偵查不公開的告訴，開庭都有媒體旁聽，代表毫無掩蓋意圖，陳也聲請傳喚秦語喬，但調查應限於本案邱毅有無妨害名譽，況且邱說陳「照顧老友遺孀」等語，已涉及事實真偽，須查明邱有無合理查證。

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