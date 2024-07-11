快訊／不滿藍白成立進口雞蛋調查小組！　綠委退席抗議

▲不滿藍白成立進口雞蛋調查小組，綠委退席抗議 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

經濟委員會今（11日）排定討論成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及「運作要點草案」等相關事宜，引起民進黨不滿，指成立調查小組的行為違反該法第46條之2規定。不過在程序發言之後，主席國民黨立委楊瓊瓔即宣布，提案已充分討論，宣布成立調查小組，此話讓民進黨立委更加不滿，怒轟「違規違法」，最後全體離席抗議。

民進黨立委陳亭妃發言時表示，昨天憲法法庭才處理緊急處分，今天經濟委員會就召開要成立專案小組的相關事宜，有點奇怪，光是調查權的問題，監察院、檢調及立法院的調查權，到底要怎麼界定與執行，就讓人懷疑。

陳亭妃指出，《立法院職權行使法》第46條之2內容指出，「裁判確定前之訴訟案件就其偵查或審判所為之處置及其卷證，立法院不得行使調查權」，現在都已經有檢調、監察院等單位調查，「國民黨要看清楚！現在調查小組成立，就是在違法」。

▲民進黨立委陳亭妃抗議小組的成立，違反《立法院職權行使法》第46條之2。（圖／記者崔至雲攝）

民進黨立委邱志偉更揚言，要成立這個專案小組，基本上是違法的，根據大法官釋憲第585號和729號解釋，對偵查中的相關卷證，立法院不得調閱，因此今天若立法院再成立專案小組來行使調查權，就是違法違憲，他會立刻再成立一個調查小組，來調查今天違法成立的調查委員會。

不過，經過兩輪發言後，楊瓊瓔要宣布該委員會成立，綠委們疾呼「違規違法、退席抗議」，陳亭妃也說，「現場的人沒過半，違規違法啦」，因現場混亂，楊瓊瓔宣布「休息」，綠委邱議瑩再喊，「主席都走了！落跑了啦」，宣布休息後，全體綠委則一同離席抗議。