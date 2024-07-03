周玉蔻爆東元父子對決「小三奪權」挨告　將傳政院發言人作證

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻經營的網媒《放言》，2021年以《小三奪權》為題，報導東元電子黃茂雄、黃育仁父子爭奪經營權內幕，時任東元董事長邱純枝認為無端遭影射為「小三」，告周涉犯加重誹謗罪嫌，台北地院今（3日）審理，敲定將傳訊黃育仁、邱純枝與現任行政院發言人陳世凱作證。

▲媒體人周玉蔻因報導東元電機父子對決稱「小三奪權」，被控涉犯加重誹謗罪嫌，3日到台北地院出庭後不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

陳世凱曾為台中市議會3連霸市議員，並擔任總統賴清德競選總部發言人，他在本案角色為中間人，被指牽線黃育仁與周玉蔻聚餐當面受訪，檢方與周玉蔻因此都傳他作證，釐清本案《放言》報導引用資料，是不是黃育仁所說。

▲行政院發言人陳世凱。（圖／記者陳家祥攝）

法官今下午開庭進行審前準備程序，檢辯雙方數度在小細節上糾纏，例如周玉蔻要求詳列自己與黃育仁見面日期與地址，想呈現檢方查證不嚴謹，檢方主張沒必要，卻又執著《放言》本案報導全文照登東元的回應、算不算「衡平報導」、是不是「合理查證」。

法官展現極大耐心，最後通通列為爭點，讓雙方傳喚證人來查清楚。檢方聲請依序傳喚陳世凱、黃育仁與邱純枝作證，釐清《放言》本案報導有無公益性、真實性及合理查證，周玉蔻聲請傳喚陳世凱與黃育仁。

法官諭知3位證人公務很忙，須逐一聯繫可出庭時間，待確認後再決定下次開庭日期。周玉蔻開完庭不回應記者發問，小跑步上車離去。先前她出庭受訪批檢方「很明確的就是入人於罪、羅織罪名」，她要透過法院審判捍衛言論自由。

本案源於東元集團負責人黃茂雄，2020年與兒子黃育仁爭奪東元電機經營權，邱純枝親上火線力挺黃茂雄，黃育仁的外婆、人稱「東元阿嬤」林明穱支持世代交替，護外孫喊話女婿黃茂雄交棒給年輕人，引發外界高度關注討論。

▲東元電機黃育仁曾為周玉蔻被控妨害名譽案，到台北地檢署出庭作證。（圖／記者劉昌松攝）

《放言》隔年（2021年）4月12日，以《東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年隱痛！？友人嘆：居然演變成「小三奪權」八點檔連續劇！》為題，爆料黃茂雄妻子對邱純枝角色的懷疑「已是不能說的秘密」、「防著邱純枝靠近她的家庭」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層與黃茂雄緋聞關係的疑慮」等語。

邱純枝怒告周玉蔻沒向她求證，就影射她是「小三」、涉犯加重誹謗罪嫌。周辯稱報導前透過時任台中市議員陳世凱牽線，當面採訪黃育仁查證，報導轉述黃育仁懷疑父親和邱女關係的看法，也請記者求證東元一併刊登回應全文，毫無誹謗意圖。

▲邱純枝2024年5月婉謝續任東元電機董事長，改任東元集團副會長。（圖／東元提供）

檢方起初認為周玉蔻有查證，報導內容也非純粹臆測、杜撰或情緒性謾罵，處分不起訴。邱純枝聲請再議，經高檢署發回續查，黃茂雄與邱純枝堅稱彼此只是公司上司下屬、沒有婚外情。

更重要的是，黃育仁作證否認告訴周玉蔻「邱純枝是黃茂雄的小三」或邱對他母親很壞等語，黃育仁聲稱和周玉蔻聚餐時，只是將心中懷疑向周請教，「若我確定是邱純枝，就不會向周玉蔻請教。」

陳世凱向檢方證稱，只記得當天採訪內容與經營權有關，但黃育仁不會用「緋聞」等字眼，頂多提到他母親受委屈。檢方據此認為周玉蔻沒向當事人黃茂雄查證，且經東元告誡後，仍僅依黃育仁臆測，再加油添醋做成子虛烏有的報導，逾越《憲法》保障言論自由意旨，起訴周涉犯加重誹謗罪嫌。