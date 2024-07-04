誣指洪秀柱「買通島內高層」　前媒體編輯遭起訴還反告

▲洪秀柱遭媒體報導暗指通敵，選擇撤回對撰稿編輯的告訴，卻反遭指控涉嫌誣告。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前媒體編譯李京倫在2022年間，靠著1封電子郵件內容撰寫新聞，直指前國民黨主席洪秀柱向習近平誇口，「已買通島內大批軍政高層」，李京倫因未作其他查證就發稿，被檢察官依加重誹謗罪起訴，後來洪秀柱選擇原諒撤告，李京倫卻反控洪秀柱已投共多年還涉嫌誣告，台北地檢署4日處分不起訴洪秀柱。

李京倫原本在《聯合報》擔任新聞部採訪中心國際組編譯，同時負責翻譯外電新聞以及《聯合新聞網》的網路即時新聞，2022年8月22日下午，李京倫利用自己的權限，上網刊出1篇報導標題「消息人士：李上習不下已成定局 兩岸更可能開戰」，內容寫道「島內洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層，只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑」。

雖然《聯合新聞網》旋即將報導撤下並道歉，但內容已被《新頭殼》等媒體援引，在網路上引起討論，李京倫則在9月2日遭解雇，洪秀柱不滿遭指控通敵，提告加重誹謗後，希望李京倫能當面道歉，但李京倫提出條件，要求洪秀柱必須賠償她遭解職的損失。

檢察官調查後，認為李京倫未經查證，僅憑1封大陸地區消息人士的電子郵件為本，就撰寫新聞，未經任何進一步查證，也拒絕說明為何如此信任這個消息來源，事後又自行刪除郵件，起訴李京倫涉嫌加重誹謗罪，因法官勸告雙方和解，洪秀柱選擇撤告，以免浪費司法資源。

沒想到李京倫獲得公訴不受理判決後，反控洪秀柱「明知自己已經投共多年」，卻故意誣告她妨害名譽，檢察官調閱相關案卷後，認為洪秀柱先前的提告顯然不是杜撰，難認有虛構事實而誣告的情事，因此不用傳喚洪秀柱，直接處分不起訴。