淘汰蛋雞1隻只獎勵9元　農業部認：業者都在觀望「希望別人做」

▲農業部長陳駿季說明蛋雞淘汰計畫 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期國內蛋價崩盤，農業部啟動「緊急蛋雞淘汰計畫」，但淘汰1隻只能領到9元，有蛋農嘆政府補助難止血，不如直接變賣蛋雞，斷尾求生。農業部長陳駿季今表示，很多蛋雞場還在觀望，仍寄望可以下更多蛋，讓別的雞場去做淘汰，呼籲業者響應淘汰計畫，他也再度喊話雞蛋產品相關業者降價，也希望消費者多吃雞蛋。

立法院經濟委員會今審查「植物診療師法草案」，陳駿季會前接受媒體聯訪，說明農業部蛋雞淘汰計畫。陳駿季說，淘汰老母雞本來就是蛋雞場例行的調節作為，平均每個月都會淘汰120萬隻，這本來就是既有的淘汰機制，並非政府強制要求，這次啟動緊急淘汰計畫，是希望透過政策誘因加速老母雞淘汰，讓產業更快恢復到健全的狀態。

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陳駿季指出，從目前淘汰登記狀況來看，幾乎所有蛋雞場都採取觀望態度，希望自己的雞場可以下更多蛋，讓別的雞場去做淘汰，他呼籲蛋雞業者應該一起努力，共同促進雞蛋產能回歸正常供需。

針對蛋價慘跌，餐飲消費端售價仍高，引發消費者不滿。陳駿季也再次喊話，蛋價已經大降10多元，希望販售雞蛋產品的相關業者，可以將雞蛋購買成本適度回饋給消費者，正值暑假淡季，他也呼籲消費者多吃雞蛋，尤其雞蛋是很好的蛋白質來源，希望大家多吃雞蛋。