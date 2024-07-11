「班班喝鮮乳」配送卡關！9月上路恐生變　教育部：拚開學前完成

▲「班班有鮮乳」傳出9月上路恐生變，教育部次長張廖萬堅表示，努力在開學前上路。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

農業部規畫從今年9月起，提供全台國小與附設幼兒園學童，每周喝兩次國產鮮乳。國民黨籍立委葛如鈞今（11日）在立院教文會指出，地方政府反映，因為要低溫配送等問題，可能會跳票，詢問教育部施行辦法是否出爐？教育部次長張廖萬堅表示，7月底前將提出初步方案，會努力在9月開學前提出辦法，包括學童因身體因素無法喝牛奶，將提供加鈣豆奶這個選項。

因應明年紐西蘭牛乳進口零關稅，為了降低對台灣酪農衝擊，農業部規畫編列44億元，從9月起提供全台國小與附設幼兒園學童，每周兩次國產鮮乳。不過，各縣市政府卻遲遲沒收到執行公文，立委葛如鈞今天在教文會質詢時，詢問教育部該如何執行。

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葛如鈞指出，他個人支持農業部這項政策，因為不僅可支持本土酪農，也可提供學童營養，但現在地方政府反映，這項政策配套措施需要教育部提供協助，包括鮮奶委外運送，需要在攝氏7度環境，學校則有冷藏問題，冷鏈斷鏈可能造成食安問題，尤其全台有2600餘所國小與附設幼兒園，偏鄉學童佔總數的20%，教育部該如何解決運送問題。

葛如鈞進一步表示，市售鮮乳最低每瓶18.5元，但農業部只補助14元，可能會有經費不足問題，教育部是要向農業部爭取經費，或額外編列經費補足。另部分學童因身體因素不能喝牛奶，教育部是否提供其他選項。

教育部次長張廖萬堅則表示，因為學童喝的是鮮奶，不是保久乳，故配送是教育部最關心，且鮮乳存放的環境與條件相對比較嚴格，若配送過程產生變數，鮮奶很容易壞掉。但這個政策是農業部主導，目前由行政院的食安辦公室進行跨部會協調，教育部會去了解配送數量，7月底前會提出初步方案，會努力在9月開學前完成。

至於經費部分，張廖萬堅說明，因為政策是今年下半年推動，時間上比較急迫，目前行政院裁示由農業部支付下半年度費用；至於部分學童可能因身體因素不能喝牛奶，目前教育部方案是提供加鈣的豆奶。