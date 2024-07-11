巴黎奧運倒數15天！　體育署全方位支援60選手拚獎牌

▲2024巴黎奧運代表團授旗典禮。（圖／許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

巴黎奧運開幕倒數15天，本次台灣有60位選手爭取16運動項目獎牌。教育部表示，為使後勤與運動科學支援再升級，租用膳食公寓、物理治療診所及運動中心，提供支援服務；此外，更特別成立巴黎奧運應變機制，在台灣及法國分別成立跨部會因應小組，及時掌握巴黎奧運籌備會重大安全緊急應變資訊與應變措施，讓選手得以在安全環境下安心備戰，創造個人最佳成績。

行政院發言人陳世凱說，上一屆東京奧運獲得的獎牌數名列第34名，無論是賴總統還是卓院長都非常支持運動，也要求政府要做為所有運動員最強大的後盾，無論是場館設施或是訓練環境、選手體能狀況以及賽前後勤準備、運動科學的支援等，都會做充足，國家會給予最大支持，無論成績如何，都會給予最多的備援，讓選手能發揮最好的實力，「無論成績如何都會給予最大支援」。

教育部次長林騰蛟說，國訓中心軟硬體的建設也投入相當多資源，運用運動發展基金成立黃金計畫給予選手跟教練客製化培訓支持；同時也在去年成立國家運動科學中心，希望能在運動科學上給予最大支持。

林騰蛟強調，政府會在賽前給予教練與選手最大支援，做最堅實的後盾，比賽期間也會全力協助選手爭取奧運成績，也期待台灣民眾可以給選手加油打氣，讓選手能盡情發揮實力，希望能以超越歷屆參賽成績作為努力目標。

本屆奧運將於7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，台灣共有16種運動種類、60位選手取得參賽資格，男、女選手分別為26位、34位，呼應國際奧會性別平等精神。此外，我國傳統參賽強項舉重、射箭及桌球等運動種類，一如以往取得參賽資格外，輕艇競速及新興運動種類霹靂舞則是首次取得奧運參賽資格；除了含棒球與壘球參賽的2004年雅典奧運及2008年北京奧運之外，本屆奧運參賽人數來到歷屆次多，顯示奧運培訓具有一定成效，並以超越歷屆參賽成績作為本屆參賽的目標。

教育部體育署指出，代表團各隊已整備就緒，配合選手調整時差與各競賽期程原則，將分為13批陸續出發，先遣人員將於12日出發，處理賽會註冊等工作；另外，為讓代表隊養精蓄銳，選手及教練去程、返程原則均搭乘商務艙。

在團隊整備上，教育部體育署已組成巴黎端與國內兩端的應變小組，提供選手在安全上最完整與即時的支持，以最高安全規格，保護每一位代表團成員；為建構更完整後勤支援系統，體育署除了和外交部、駐法國代表處合作，洽妥法國勒瓦盧瓦市（Levallois）免費租用市立運動中心供我方使用，讓運動中心中繼站成為本屆代表團首創規劃。

另外，也偕同國訓中心與運科中心首次合作籌組運科支援團（30人），包括生理恢復、運動心理、體能訓練、情蒐與醫療防護，並租賃膳食公寓、物理治療診所以及運動中心3個支援據點，從訓練、治療及飲食服務，更完整提升國手們後勤與運動科學支援量能系統，作為選手在賽場上奮力拼搏時，最堅實的後盾，協助選手爭取奧運佳績。

體育署說，我國各類代表隊選手們都已蓄勢待發，將在巴黎奧運賽場上全力以赴，展現出最好的競技實力爭取佳績。希望國人在奧運會期間一起為臺灣國手加油打氣，並祝福代表隊創造最佳成績。