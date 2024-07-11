鄭文燦交辦府院火速處理？　行政院舉例反擊黃國昌：陳情案都是這樣

▲行政院發言人陳世凱回應立委黃國昌質疑。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

前桃園市長鄭文燦捲入收賄疑雲，民眾黨立委黃國昌指控，羈押中的前台塑集團顧問廖俊松行賄鄭後，鄭直通總統府並一路交辦行政院、經濟部、內政部，「一般老百姓哪可能有這樣待遇？」對此，行政院拿出過去往來公文範例反擊，強調不管任何人的陳情或回應，政院的反應都是這樣，以「質疑委員」的邏輯，所有的案件都是府院介入、都是火速處理，盼委員能明察。

陳世凱說，有立法委員質疑府院介入或是火速處理的部分，他拿出歷來行政院接到的陳情案，強調政府機關對於民眾意見都非常重視，流程部分都是按照行政院所屬各機關處理人民陳情案件要點規範進行，「不管是任何人的陳情或回應，行政院的反應都是這樣」。

陳世凱隨後拿出陳情案件的函文，強調幾乎所有文都會寫上「卓處逕復」，也就是請各部會按照各自業管範圍熟悉的業務，完整的回覆給民眾，也就是陳轉的過程，這是一個負責任政府對民情反應該有的回應。

至於「火速處理」一事，陳世凱說，火速處理的說法是2天，但他舉例，過去有針對玉里鎮里長退職金的編列，處理時間是1天；還有一個陳情案是自來水管無法順利埋管，無力負擔自費部分，民眾希望政府幫忙，處理上也是2天時間，「這就是行政院在處理人民陳情的正常程序」。

所謂「府院介入」，陳世凱接著舉例，有一位學生錯過大學學力測驗的報名時間，希望行政院協助處理，這也是由總統府書函來到行政院，行政院也以所謂的「火速」送給各部會「卓處逕復」。

陳世凱強調，所有民眾反映的事情，如果要以「質疑委員」的邏輯，所有的案件都是府院介入、都是火速處理，這就是目前行政院處理人民陳情的態度，這沒有特別的地方，也希望委員能明察。