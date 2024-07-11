加速921前建物更新！行政院修法放寬老屋容積認定　估27萬戶受惠

▲行政院修法放寬老屋容積認定，盼加速921大地震前的老屋更新。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會11日通過「都市更新條例」第65條修正草案，此次修法擴大「原建築容積更新重建」的適用對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬至實施容積管制前已掛號申請建造執照的建築基地也可適用，預計全國將有8216棟6層樓以上合法建物、約27萬戶受惠，期盼透過增加改建誘因，提高建築物所有權人參與都市更新的意願。

內政部表示，台灣歷經多次地震災害，居住安全攸關國人生命財產保障，因此都市更新工作必須持續推動，此次修法有其必要性，後續將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，期盼各界支持儘速完成修法，以強化國內居住品質及國人安全。

國土管理署副署長徐燕興說，都市生活品質要控制，國家相關法令就會針對容積進行管理，民國88年開始進行全國性的容積管制，就會出現「原來蓋的房子容積率大於法定容積率」的現象。

此次修法擴大適用「原建築容積更新重建」的對象，從現行針對實施容積管制前已興建完成的合法建築物，放寬到實施容積管制前已掛號申請建造執照的建築基地，也可適用。

預計在修法後，全國將有8216棟6層樓以上合法建築物、約27萬戶受惠，期盼透過增加改建誘因來提高建築物所有權人參與都市更新的意願，以有效達成提升建築物與民眾住的安全目標。

內政部補充，這次修法也明定條例修正實施前，實施者已擬訂都市更新事業計畫送地方政府審議的案件，亦得適用修正後原建築容積獎勵的規定。