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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

修法延役也沒用！　行政院：核三廠1號機「727如期除役」

▲核三廠外觀。（圖／本報資料照）

▲核三廠外觀。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

立法院教育文化委員會10日審查攸關核電廠延役的「核子反應器設施管制法」第六條修正草案，最終朝野黨團認為因爭議大，決定下會期再議。對此，行政院發言人陳世凱11日說，核三廠1號機依法依規，必須在7月27日使用運轉執照到期後，做停止運轉的除役工作，「會如期進行」；在除役後，即便修法，應該也無法立即發電。

陳世凱指出，核電議題這段時間社會上有許多討論，「政府態度很清楚，必須要在可以解決核廢料、確保核能安全以及有社會共識的狀況下，才會往其他議題討論」。

陳世凱說，目前核一、核二廠即便停役，燃料棒依然在爐心當中，必須設置乾式貯存場才能退出並妥善儲存。目前遇到的問題是，核廢料的中期貯存和最終貯存方式選址不易，地方政府與民眾溝通也不太容易，因為台灣是地狹人稠的國家，會繼續努力進行社會溝通，「在核廢料處置確實遇到一些困難」。

「目前核三廠1號機的狀況是，依法依規，必須在7月27日使用運轉執照到期，必然會做停止運轉的除役工作，會如期進行。」陳世凱說，在除役後，即便修法，應該也無法立即發電。他說，未來對於第二次能源轉型部分，政府會持續努力發展多元綠能及減碳。

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行政院核三廠核能

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