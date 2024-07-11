　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

修法設癌症新藥基金　衛福部：公務預算支應、估後年達百億規模

▲▼衛福部長邱泰源出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲衛福部長邱泰源出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部健保署11日於行政院會報告「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」。根據規劃，短期會先以編列公務預算方式挹注健保基金，及早落實總統賴清德的政見；中長期目標方面，會研議修正癌症防治法，穩定財源籌設癌症新藥基金。根據衛福部評估，癌症新藥基金預估後年可達到百億規模，財源主要會以公務預算為主。

至於新藥財源的籌措，衛福部長邱泰源說，百億癌症新藥基金是癌症整體防治很重要的一段，為了更符合癌症病人治療的需要，明年開始會逐步完成百億癌症新藥基金制度，預算來源是以公務預算撥入健保指定用於癌症新藥暫時性支付專款，推估2025年編列預算50億，未來會維持百億規模。

邱泰源說，過去政府針對癌症篩檢只有編列28億，明年行政院要增加40億，因此廣度、深度有很大空間，過去多年來都沒有調整篩檢費用，若要把癌症篩檢率提高，費用上會做調整。至於癌症篩檢的標準，未來有預算後，國健署專家就會進行討論。邱還說，癌藥基金預估在後年可以達到百億規模。

媒體追問，百億癌藥基金評估在後年可以達到百億規模，是否都由公務預算每年編列挹注？石崇良說，考量到儘速落實總統政見，所以在明年先以公務預算50億撥入到健保基金專款專用，另外考量到整個使用情形跟需求會逐年擴到，預估3年達百億，之後就會維持每年100億的基金規模。在目前規劃中，財源主要是以公務預算為主。

▲▼衛福部向政院提出「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」方案。（圖／行政院提供）

至於五癌篩檢標準的調整，國健署長吳昭軍說，目前所推動的五癌篩檢包括大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌、口腔癌。其中，大腸癌、子宮頸癌、口腔癌的篩檢費用會提高；大腸癌的年齡會下修，從原來的50到74歲改為45到74歲，若有家族史則近一步下修到40到44歲。子宮頸癌目前是30歲以上，也將下修到25歲以上，同時在35、45、65歲都會加入HPV檢測。

乳癌部分，從原來的45到69歲經評估後，往前、往後延伸為40到74歲。肺癌部分，由於過去2年實施成效佳，將從過去的1年30包下修到1年20包，家族史部分也往前延伸5年。胃癌部分，也擴大全國45到74歲。

▲▼衛福部向政院提出「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」方案。（圖／行政院提供）

ET快訊
大逆轉！「送肉粽3小時」被罵爆　改1hr結束
快訊／雨來了！　10縣市大雨特報
槍殺林士傑主嫌傳躲「高雄半套店」！警方回應了
30人酒駕姓名、照片公布！　他3次拒測罰54萬
林靖恩偷吃外送餐被抓　李坤城兒18字發聲
修法延役也沒用！　行政院：核三廠1號機「727如期除役」
快訊／鄭文燦神情凝重！　提前16分鐘現身
LIVE／提早16分鐘！　鄭文燦現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德接見8國「遠朋班」高階軍官　承諾強化國防、民主國家合作

韓國瑜噴金句「武大郎放風箏」　不解NCC主秘「結論到底是什麼」

內政部「火速核准」華亞案？　劉世芳：從來沒有同意過

假訊息識別也要訓練！　全國首次「替代役備役」治安維護訓練登場

嗆政院拿2案跟弊案類比！黃國昌：為幫卓榮泰脫身　什麼鬼話都講得出

巴黎奧運倒數15天！　體育署全方位支援60選手拚獎牌

協商與柯建銘不同調　韓國瑜鼓勵NCC主秘：深呼吸再勇敢說出來

修法延役也沒用！　行政院：核三廠1號機「727如期除役」

藍白組進口蛋調查小組！　張嘉郡向綠喊話：別跟6成民意作對

修法設癌症新藥基金　衛福部：公務預算支應、估後年達百億規模

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

賴清德接見8國「遠朋班」高階軍官　承諾強化國防、民主國家合作

韓國瑜噴金句「武大郎放風箏」　不解NCC主秘「結論到底是什麼」

內政部「火速核准」華亞案？　劉世芳：從來沒有同意過

假訊息識別也要訓練！　全國首次「替代役備役」治安維護訓練登場

嗆政院拿2案跟弊案類比！黃國昌：為幫卓榮泰脫身　什麼鬼話都講得出

巴黎奧運倒數15天！　體育署全方位支援60選手拚獎牌

協商與柯建銘不同調　韓國瑜鼓勵NCC主秘：深呼吸再勇敢說出來

修法延役也沒用！　行政院：核三廠1號機「727如期除役」

藍白組進口蛋調查小組！　張嘉郡向綠喊話：別跟6成民意作對

修法設癌症新藥基金　衛福部：公務預算支應、估後年達百億規模

快訊／台南新營工廠火警「空中管線燒成火龍」　黑煙狂冒畫面曝

基隆七堵火燒車！聯結車停路邊突竄火舌全面燃燒　警消急灌救

全美最年輕鎮長只有21歲　兼顧學業接棒父親從政

快訊／高雄路口火警狂竄煙！8機車+1轎車陷火海　燒剩骨架

大逆轉！花壇今晚「送肉粽3小時」被罵爆　延後1.5h烏溪送煞出海　

泰山下水道出現麝香豬屍體「疑被棄置」　棄屍最高可罰100萬元

BBC評論員妻女3人「在家遭十字弓射殺」　凶手竟是小女兒前男友

快訊／10縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛　最新警戒區域曝

《煙雨江湖》三週年史詩聯動天之痕　童年遺憾「于小雪」現蹤跡

Swatch父親節錶Q爆　《辛普森家庭》老爸披No.1綬帶當主角

政治熱門新聞

大法官問何謂反質詢？點名黃國昌：你以問答問

加熱菸審查4家有機會過關　游顥籲衛福部速審讓菸捐稅助百億癌症新藥基金

快訊／今年新高！66架次共機、9共艦「三面環台」　國軍監控畫面曝光

快訊／不滿藍白成立進口雞蛋調查小組！　綠委退席抗議

藍委辯完大罵「3：12」不公平　律師：宛如義和團一樣對抗全世界

大法官問總統若拒到立院國情報告？　黃國昌坦言：什麼事也不能幹

李遠哲表態延後廢核　曝與賴多次討論

修法延役也沒用！　行政院：核三廠1號機「727如期除役」

問反質詢定義「藍白立委無人回應」　大法官要求書面答覆

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

黃國昌：尤伯祥發言比回答時間長

柯、黃訪團膳工廠談營養午餐專法

淡海新市鎮二期有進度了！ 國土署：啟動區段徵收評估

凌濤將查鄭文燦任內弊案　張善政回應了

更多熱門

相關新聞

鄭文燦交辦府院火速處理？　行政院舉例反擊黃國昌

鄭文燦交辦府院火速處理？　行政院舉例反擊黃國昌

前桃園市長鄭文燦捲入收賄疑雲，民眾黨立委黃國昌指控，羈押中的前台塑集團顧問廖俊松行賄鄭後，鄭直通總統府並一路交辦行政院、經濟部、內政部，「一般老百姓哪可能有這樣待遇？」對此，行政院拿出過去往來公文範例反擊，強調不管任何人的陳情或回應，政院的反應都是這樣，以「質疑委員」的邏輯，所有的案件都是府院介入、都是火速處理，盼委員能明察。

加速921前建物更新！行政院修法放寬老屋容積認定

加速921前建物更新！行政院修法放寬老屋容積認定

強化癌症防治！行政院增40億篩檢預算　編50億用於新藥支付

強化癌症防治！行政院增40億篩檢預算　編50億用於新藥支付

鄭文燦案燒府院　昌：一般人哪有此待遇

鄭文燦案燒府院　昌：一般人哪有此待遇

府被爆涉入開發案　張善政這樣說

府被爆涉入開發案　張善政這樣說

關鍵字：

行政院衛福部

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

寶媽宣布退出演藝圈　盼大家幫助前男友汪建民

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

蔡阿嘎老婆罕見動怒！

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面