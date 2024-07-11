修法設癌症新藥基金　衛福部：公務預算支應、估後年達百億規模

▲衛福部長邱泰源出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

衛福部健保署11日於行政院會報告「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」。根據規劃，短期會先以編列公務預算方式挹注健保基金，及早落實總統賴清德的政見；中長期目標方面，會研議修正癌症防治法，穩定財源籌設癌症新藥基金。根據衛福部評估，癌症新藥基金預估後年可達到百億規模，財源主要會以公務預算為主。

至於新藥財源的籌措，衛福部長邱泰源說，百億癌症新藥基金是癌症整體防治很重要的一段，為了更符合癌症病人治療的需要，明年開始會逐步完成百億癌症新藥基金制度，預算來源是以公務預算撥入健保指定用於癌症新藥暫時性支付專款，推估2025年編列預算50億，未來會維持百億規模。

邱泰源說，過去政府針對癌症篩檢只有編列28億，明年行政院要增加40億，因此廣度、深度有很大空間，過去多年來都沒有調整篩檢費用，若要把癌症篩檢率提高，費用上會做調整。至於癌症篩檢的標準，未來有預算後，國健署專家就會進行討論。邱還說，癌藥基金預估在後年可以達到百億規模。

媒體追問，百億癌藥基金評估在後年可以達到百億規模，是否都由公務預算每年編列挹注？石崇良說，考量到儘速落實總統政見，所以在明年先以公務預算50億撥入到健保基金專款專用，另外考量到整個使用情形跟需求會逐年擴到，預估3年達百億，之後就會維持每年100億的基金規模。在目前規劃中，財源主要是以公務預算為主。

至於五癌篩檢標準的調整，國健署長吳昭軍說，目前所推動的五癌篩檢包括大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌、口腔癌。其中，大腸癌、子宮頸癌、口腔癌的篩檢費用會提高；大腸癌的年齡會下修，從原來的50到74歲改為45到74歲，若有家族史則近一步下修到40到44歲。子宮頸癌目前是30歲以上，也將下修到25歲以上，同時在35、45、65歲都會加入HPV檢測。

乳癌部分，從原來的45到69歲經評估後，往前、往後延伸為40到74歲。肺癌部分，由於過去2年實施成效佳，將從過去的1年30包下修到1年20包，家族史部分也往前延伸5年。胃癌部分，也擴大全國45到74歲。