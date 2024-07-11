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台灣前進「巴黎文化奧運」舞台曝光！廟埕、電子花車、辦桌意象

▲▼文化部組隊前進「巴黎文化奧運」，透過專案報告介紹台灣藝文團隊，並透露表演舞台將以「廟埕舞台X 電子花車 X 熱鬧辦桌」意象呈現。（圖／文化部簡報）

▲文化部組隊前進「巴黎文化奧運」，透過專案報告介紹台灣藝文團隊，並透露表演舞台將以「廟埕舞台X 電子花車 X 熱鬧辦桌」意象呈現。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部組隊前進「巴黎文化奧運」，呈現多元自由的台灣，並為奧運選手加油，文化部政務次長王時思今（11）日代為出席行政院院會時，也透過專案報告介紹台灣藝文團隊，並透露將以「廟埕舞台X 電子花車 X 熱鬧辦桌」意象呈現。

文化部首度籌組台灣藝文團隊，將在7月27日至8月10日前往法國拉維特園區，參加與奧運賽事同時舉辦的「巴黎文化奧運」，藉此壯大台灣參與奧運的隊伍，也響應巴黎奧運對平權、創新、開放的訴求，同時讓國際認識台灣百花齊放的文化內容。

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此次籌備巴黎文化奧運，文化部透露自2020年東京奧運結束不久後，就開始著手進行，歷經2年多的推敲、國內外意見諮詢，最後定案且獲邀於文化奧運指定場域的巴黎拉維特園區設置專門場域，採取動態、靜態兩面向規劃展演。
 
動態以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，動員23組團隊、123名藝術家及工作者，編排58場演出。靜態上則將展示文化部「藝術銀行」近300位藝術家的作品影像。

▲▼文化部組隊前進「巴黎文化奧運」，透過專案報告介紹台灣藝文團隊，並透露表演舞台將以「廟埕舞台X 電子花車 X 熱鬧辦桌」意象呈現。（圖／文化部簡報）

▲文化部組隊前進「巴黎文化奧運」，透過專案報告介紹台灣藝文團隊。（圖／文化部提供）

文化部表示，台灣對新舊事物、不同訴求的族群都能兼容並蓄，而這正是源於對自由的崇尚，它是立足的根柢，於是以此出發，「巴黎文化奧運」的節目決定反映台灣多元、共榮的人文地景，以及台灣與其他華人地區具識別度的當代性，盡可能涵納台灣各地、不同世代、當前社會議題，同時融合傳統與當代、各種跨界實驗的思考，接著找尋可體現這些樣態的表演內容及團隊。
 
此次「台灣文化前進巴黎奧運」以「Win Together」為口號，期許連結奧運所倡議的參賽精神，不同的價值、理念都能和諧共存。

王時思先前也說明主視覺設計，由於「表情符號、顏文字」是世界通用的概念，在這精神下去設計加入台灣元素，像是人字拖、珍奶。此外，這次這「TAIWAN」當中的「W」拿掉原先的五環設計，避免太靠近奧運大會的形象，改為「雙V」來構成「W」的特色，因為在「TAIWAN」這個字當中，「W」也扮演關鍵角色，讓我們不會跟THAILAND等名詞混淆。

▼台灣前進「巴黎文化奧運」主視覺，以「Win Together」為口號，設計上使用「雙V」來構成「W」，強化意象。（圖／文化部提供）

▲▼「臺灣文化前進巴黎奧運」最新一波主視覺，有珍奶、藍白拖、森林小火車、天燈、台灣黑熊等元素。（圖／文化部）

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