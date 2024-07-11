嗆政院拿2案跟弊案類比！黃國昌：為幫卓榮泰脫身　什麼鬼話都講得出

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前桃園市長鄭文燦捲入收賄疑雲，民眾黨立委黃國昌指控，羈押中的前台塑集團顧問廖俊松行賄鄭文燦後找上總統府，府一路交辦行政院、經濟部、內政部火速處理；而行政院則翻過往公文範例反擊稱，對任何陳情的反應都是如此。黃國昌回應，政院為了幫卓榮泰脫身，什麼鬼話都講得出來。

針對行政院發言人陳世凱11日於院會記者會稱「不管任何人的陳情或回應，行政院的反應都是這樣」，黃國昌11日中午於臉書表示，行政院為了幫卓榮泰脫身，還真的是什麼鬼話都講得出來。

黃國昌提及，自己昨天揭露卓榮泰在擔任行政院秘書長時，替行賄鄭文燦遭押的廖俊松開綠燈，讓案子順利劃入土地變更範圍中，「點石成金」；行政院今天強調，收到人民陳情後，「不管是任何人的陳情或回應，行政院的反應都是這樣」，「這是真的嗎？這種從地方到中央，量身打造的貼心服務，除了廖俊松，還有誰享有？」

黃國昌指出，荒謬透頂的是，行政院竟然拿出「幫忙自來水管埋管」、「學生錯過大學學力測驗報名」的陳情案，與土地禿鷹集團欲牟取土開暴利行賄市長的弊案來類比，是在小看人民的智商嗎？卓榮泰不要再躲了，出來講清楚當初為何替廖俊松開綠燈，別再讓發言人出來秀下限，賠掉人民對政府的信任。