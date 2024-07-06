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葉丙成：家長教育認知多停留30年前　老師創新課程反被投訴

▲▼台大校長候選人、台大電機系教授葉丙成。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部次長葉丙成。（資料照／記者許敏溶攝）

文／中央社

教育部次長葉丙成今天表示，台灣很多家長對教育的認知，還停留在30年前自己在當學生的時代，不太瞭解新的變革。教育部應更積極地宣講，和每年新的一批高中家長溝通。

葉丙成到教育部任職前，是台灣實驗教育的領頭羊之一，曾參與「無界塾」創辦、台大探索學習計畫、創新設計學院等。他今天出席「2024實驗教育論壇暨嘉年華」活動，談及投入實驗教育的初衷，就是希望透過體制外的嘗試，成為體制內創新的後盾。

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葉丙成提及，他曾一年跑200場演講，好幾次結束後，都有老師留下來討論，常常分享到哭。他印象最深刻的是有一名老師，每次在課堂中做創新，晚上就有家長打1999（市民服務專線）投訴，最後連校長、主任也請他「正常教」就好。

這名老師很納悶，他花了那麼多時間設計課程，結果最後反而要跟家長道歉，隔壁班老師每天上課都發測驗卷考試，反而被家長認為是重視學生的學習。

葉丙成感嘆地說，當今社會多是雙薪家庭，家長工作繁忙，沒有太多時間去瞭解教育的走向。台灣很多家長對教育的認知，還停留在30年前他自己在當學生的時代，不瞭解108課綱，也不清楚近年體制內的改革和實驗教育。

「這是我們需要努力的地方。」葉丙成說，在108課綱上路頭幾年，教育部做了很多宣講，但在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情後就都停了。然而，每一年都有新的學生進入高中職，每一年都有新的家長，教育部應持續宣講、更積極地和家長溝通。

葉丙成說，體制內家長觀念的改變需要時間，實驗教育能讓一群一家先接受創新實驗，證明國中、高中6年不用汲汲營營地準備考試，也能把孩子教的很好。開花結果後，就能加速說服其他的家長，用不一樣的思維來看待教育。

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