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4所私校月底退場！898名學生分發17校　名單一次看

▲▼ 彰化,明道大學,退場,房東,移工,工業區,租屋,商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲明道大學等4校將在7月底正式退場，4校近900名學生已經完成分發。（圖／記者陳筱惠攝）

記者許敏溶／台北報導

明道大學等4所私校將在7月底正式停辦退場。根據教育部統計，四所私校近900名學生已經完成分發，共分發到17所大專校院，包括北部的淡江、輔仁等大學也有學生分發，但主要集中在中南部學校，包括東海大學、靜宜大學、逢甲大學、吳鳳科大、台南應用科大等。教育部表示，將請校方在7月底前將分發學生學籍資料函送至各分發學校，讓學生學籍可以順利銜接。

受少子化海嘯衝擊，私校停招停辦消息頻傳。包括私立明道大學、大同技術學院、東方設計大學、環球科大等4校，7月底將正式退場停辦，被私校工會視為「教育史上首見」，而4校共898名學生也在日前順利完成分發。

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▲▼4所私校月底退場！898名學生分發17校。（圖／ETtoday製表）

▲4所私校898名學生分發17校。（圖／ETtoday製表）※點圖放大

教育部指出，大同技術學院已在5月3日核定學生分發名冊，共有80名學生接受分發，主要分發到鄰近學校為主，包括吳鳳科大、嘉南藥理大學、台南應用科大及崇仁醫護管理專科學校。東方設計大學則在5月16日核定學生分發名冊，共有123名學生接受分發，主要分發到樹德科大、台南應用科大及正修科大等校。

環球科大則有320名學生接受分發，教育部表示，5月31日核定學生分發名冊，主要分發到僑光科大、嶺東科大、弘光科大、吳鳳科大及台南應用科大等校。

教育部進一步說明，明道大學函報375名有意願安置分發學生名單（含應屆畢業生及延修生），教育部在6月28日核定分發至靜宜大學、亞洲大學、淡江大學、輔仁大學、嶺東科技大學、大葉大學、東海大學、逢甲大學、弘光科技大學、建國科技大學共10校，並請明道大學在7月底前將分發學生學籍資料函送至各分發學校。至於112學年度第2學期應屆畢業生及延修生，明道大學也將提供修課相關輔導，儘量協助學生完成學業。

▲▼淡江大學取消英檢畢業門檻。圖為校園鳥瞰。（圖／淡江大學提供）

▲明道大學也有學生安置分發到淡江大學。圖為校園鳥瞰。（圖／淡江大學提供）

至於近年來學校停招停辦狀況，教育部指出，在國高中職學校停招停辦部分，近5學年度，公立國民中學停辦已備查計有2校；教育部及地方政府主管私立高級中等學校計有14校停招、6校停辦；大專校院部分，自103年迄今計有4校停招、11校停辦。

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