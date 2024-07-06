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又傳「撤禮義廉恥」　教長嘆：8年前假消息「別再讓建中困擾」

▲▼對於台電將取消學校電費優惠，鄭英耀表示，將編列預算補足差額。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長鄭英耀。（資料照／記者許敏溶攝）

文／中央社

教育部長鄭英耀今天再次提到社群軟體瘋傳教育部要求撤下「禮義廉恥」題字，遭台北市建國中學拒絕的假消息，並說：「你可以不喜歡教育部，但請不要再造成建中的困擾。」

鄭福田文教基金會、金車文教基金會等多個團體今天在台北舉辦「2024終身學習嘉年華」活動，鄭英耀致詞時，肯定民間團體在推廣科普、閱讀教育、本土語言、媒體識讀、藝術教育等努力。

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談及媒體識讀議題時，鄭英耀再次談到近日社群軟體瘋傳教育部要求撤下「禮義廉恥」題字，遭台北市建國中學拒絕，其實是8年前的假消息，教育部曾經澄清過，沒想到同樣的假消息，又被四處傳播。他因此要求教育部同仁要在網站鄭重澄清。

▲▼建國中學紅樓禮義廉恥匾額。（圖／ETtoday資料照）

▲建國中學紅樓禮義廉恥匾額。（圖／ETtoday資料照）

「你可以不喜歡教育部，但請不要再造成建中的困擾。」鄭英耀說，畢竟這則假消息的利害關係人是「建中校長」，建中是非常好的學校，不要讓校長為了這些假消息，每天都要澄清。

鄭英耀強調，現在網路有許多假消息，甚至是網路霸凌也透過各種新科技在傳播，媒體識讀是現代公民應具備的能力。

鄭英耀也重視推廣閱讀，他提到新加坡把許多公家圖書館，直接設在Mall（商場、購物中心）內，讓民眾假日出門逛街，都能輕鬆地借書還書。他期盼閱讀成為生活的基本態度，不要因為工作忙碌而疏遠了閱讀。

對於撤下「禮義廉恥」的假消息，教育部6月底曾製作小卡，在各個社群平台澄清。教育部次長葉丙成也在臉書貼文，呼籲停止抹黑造謠，不要再轉傳。

▲▼再傳要建中撤「禮義廉恥」匾額謠言，教育部重申：8年前假消息（圖／教育部提供）

▲教育部闢謠。（圖／教育部提供）

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