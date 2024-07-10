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獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內　臀部懸空遮住6月兒

▲▼三重3死命案，父攜6月大男嬰陳屍馬槽橋旁。（圖／記者陳以昇攝）

▲警方在陽明山馬槽橋旁發現廖男座車，父子倆雙雙陳屍車內。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、戴上容、莊智勝／台北報導

新北市三重9日爆發一起3死命案，警方初步調查，廖男(42歲)疑似與妻子劉女(43歲)因養育6個月大的兒子意見不合而發生爭吵，廖竟涉嫌持刀將妻子砍殺，隨後抱著男嬰開車前往陽明山馬槽橋輕生，父子雙亡。而警方起初發現廖男座車時，從車窗向內看只有見到廖男身影，並未發現男嬰，直到將廖男遺體移開後，才赫然發現男嬰也陳屍在父親身體下方。

據了解，廖男與妻子於2023年3月結婚，並在今年1月產下1子，原本2人都在南港區不同公司上班，但劉女因懷孕而遭到公司資遣，廖男也於去年底被裁員，經濟來源瞬間斷炊，數個月以來均靠雙方家中接濟。

▲▼三重3死命案，父攜6月大男嬰陳屍馬槽橋旁。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼三重3死命案，父攜6月大男嬰陳屍馬槽橋旁。（圖／記者陳以昇攝）

▲警方在現場拉起封鎖線。

警方調查，廖男疑似因經濟壓力、以及對兒子的養育問題而與妻子發生口角，9日中午12時許，在妻子餵完奶後，廖男竟持刀朝其猛揮7刀，隨後抱著兒子開車離家，直到傍晚5時許，岳母鄭婦返家，發現女兒劉女陳屍在浴室中，嚇得連忙報案，全案因此曝光。

警方獲報後調閱監視器，認定丈夫廖男涉有重嫌，立即展開追查，發現廖在犯後帶著男嬰駕車往陽明山方向駛去，循線追查後於9日晚間7時許於馬槽橋旁發現廖男座車，走近查看後，赫然發現廖男以身體傾斜、臀部懸空，橫跨正副駕駛座的詭異姿勢陳屍車內，起初警方透過車窗向內查看，只見到廖男一人，一度懷疑男嬰去向，直到將廖遺體移開後，才發現男嬰遭父親遮擋，陳屍在廖男身體下方。

警方推測，廖男疑似自知犯下殺人重罪、難逃法網，因此先將兒子悶殺後再輕生，父子倆雙雙陳屍車內，發現時已經屍僵。而廖男確切行兇動機為何，目前還有待警方進一步調查釐清。

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▼廖男以身體傾斜、臀部懸空的詭異姿勢陳屍車內，遮擋住6個月大的兒子。

▲▼三重3死命案，父攜6月大男嬰陳屍馬槽橋旁。（圖／記者陳以昇攝）

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