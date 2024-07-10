三重殺妻男曾有一段婚！爸媽曝離婚後「心情低落」　不解行凶動機

記者陳以昇、黃彥傑、莊智勝／台北報導

新北市三重區9日爆發一起3死人倫悲劇，廖男(42歲)朝著妻子劉女(43歲)猛砍7刀致死，隨後抱著6個月大的兒子驅車出門，於陽明山馬槽橋旁輕生，父子倒臥車內雙亡。今(10日)下午檢方會同法醫相驗遺體，廖男的父母表示，兒子過去曾有一段婚姻，但之後疑似性格不合而離婚，雖然娶了第二任妻子劉女，但在離婚後廖男的心情就一直很低落；對於兒子行凶原因，父母均表示，不曾聽到兒子抱怨，不清楚為何會發生悲劇。

▲三重人倫悲劇，廖男媽媽受訪。（圖／記者黃彥傑攝）

廖男的親友表示，原本廖男都在大陸生活有個結婚10多年的妻子，還育有一個11歲的女兒，但2人疑似性格不合，最終以離婚收場；廖男約2年多前返台，又遇到現任妻子劉女，2人於2023年再婚，但只有登記，並沒有宴客，婚後還生下一個兒子，長輩都很歡喜，且雖然夫妻倆都無業，但家中經濟情況很好，應該也不至於為了錢爭吵。

廖父則說，從來沒聽過兒子與媳婦有爭吵，也沒聽他抱怨過工作、或經濟壓力，印象中兒子與太太的互動還算不錯，也不曾聽他喊過沒錢，「經濟方面我都有支援他們阿！」

廖母也表示，兒子性格較木訥，不曾聽過他抱怨什麼，且兒子婚後大部分時間都在三重生活，與父母較少見面，因此也不知道發生什麼狀況，只知道兒子與第一任太太離婚後心情就不太好，對於行凶動機真的想不透，「我不曉得發生什麼事！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼廖男持刀殺妻後，帶著6個月大兒子驅車前往陽明山馬槽橋旁輕生。（圖／記者陳以昇攝）