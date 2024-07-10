獨／三重悲劇「7刀殺妻」！夫死前最後掙扎　抱6月兒橋邊踱步1hr

▲警方9日晚間於陽明山馬槽橋旁發現廖男座車，父子雙雙陳屍車內。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、戴上容、莊智勝／台北報導

新北市三重昨(9日)爆發一起人倫悲劇，廖男(42歲)疑似因經濟壓力、養育問題而與妻子劉女(43歲)發生爭執，竟朝著妻子猛揮7刀將其砍殺，隨後抱著6個月大的兒子開車前往陽明山馬槽橋輕生，父子雙雙陳屍車內。據了解，廖男在尋短前，還抱著兒子沿著馬槽橋來回踱步1個多小時，似乎在做內心最後掙扎，但最終仍是選擇以最激烈手段結束生命。

據了解，廖男與劉女於2023年3月結婚，並於今年1月生下兒子，原本2人都在南港不同科技公司上班，廖男擔任業務，劉女則是公司會計，未料劉女因懷有身孕，而遭到公司資遣；而廖男也於2023年底遭到公司裁員，一家3口頓失經濟來源，只能靠著雙方父母接濟育兒。

廖男疑似經濟壓力、以及幼兒養育等問題與妻子意見相左，9日中午在妻子餵完奶後發生口角，廖竟憤而持刀朝著她猛揮7刀砍殺，隨後抱著兒子開車離家。警方掌握，廖男在中午約12時50分行凶，下午1時15分獨自開車出門後又折返，1時27分抱著兒子再度離家，並驅車前往陽明山，於下午3時許抵達馬槽橋。

據悉，廖男將車停在附近一處草叢後，抱著兒子走下車，並沿著馬槽橋來回踱步，似乎正在做內心最後掙扎，身形顯得相當無助，但在走了1個多小時後，疑似自知殺妻難逃法網，最終仍是選擇走上絕路，抱著兒子上車輕生，父子雙雙陳屍車內。

全案於岳母鄭婦下午5時許返家，發現女兒慘死、陳屍在浴室內，驚恐報警才曝光。警方調閱監視器展開追查，發現廖男涉有重嫌，並於晚間7時許於馬槽橋尋獲廖男座車，並發現父子倒臥車內均已死亡、屍僵。目前廖男行凶動機仍然不明，今檢方也將分別相驗3人遺體，詳細案情尚待釐清。

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