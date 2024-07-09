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台東縣海端鄉小水力發電結合微電網設施　打造綠能部落

▲台東縣政府前往海端鄉偏遠地區進行現地會勘並研商會談。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府前往海端鄉偏遠地區進行現地會勘並研商會談。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

針對偏鄉設置小水力發電及微電網，改善災害發生時電力輸送困難問題，台東縣政府財政及經濟發展處長章正文8日會同海端鄉長胡金至、台灣電力股份有限公司台東區營業處電務徐經理、海端鄉民代表會胡淑貞代表、利稻村、霧鹿村長、下馬部落及崁頂部落主席，前往海端鄉偏遠地區的利稻、霧鹿、下馬、崁頂等部落進行現地會勘並研商會談，共同為台東縣偏鄉供電狀況、綠能發展、微電網儲能設施等議題做評估討論。

台東縣政府表示，長期以來台電因災害所造成之道路中斷無法及時進入現場搶修，導致偏鄉部落形成孤島地區，所以縣府積極與台電及地方溝通，希望通過小水力發電及微電網儲能設施等，能夠最大化利用地方資源，減少電力輸送過程的損失，同時解決台電搶修困難的問題，並帶動當地社區的發展、創造就業機會，具有重要意義。

海端鄉胡金至鄉長、海端鄉胡淑貞代表、各村長及部落主席，在會中皆對小水力發電結合微電網表示贊同與支持，未來將由縣府盤點案場，媒合業者建置小水力發電廠後，台電公司捐贈儲能設施，朝向以原住民合作社或村里在地維運方式，期待能夠打造100%綠電部落。

台東縣財政及經濟發展處長章正文指出，海端鄉擁有豐富的水力資源，具有發展小水力發電的潛力，且小水力發電具有環保、永續的特性。

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海端水力發電台東

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